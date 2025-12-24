دينا الراقصة تنعى محمد عبد الحميد: الأستاذ الغالي الفنان المبدع

نعت الراقصة دينا الماكيير محمد عبد الحميد الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وكتبت دينا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الماكيير الأستاذ الغالي الفنان المبدع محمد عبد الحميد في ذمة الله، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. خالص العزاء لأسرته ومحبيه”.



وأعلن الفنان أحمد عبد الحميد وفاة والده فنان المكياج الشهير محمد عبد الحميد بعد صراعه مع المرض، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).

وتابع: "ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفى إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبد الرحيم حفني صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".