برلماني: كلمة الرئيس السيسي بقمة شرم الشيخ وثيقة تاريخية تؤسّس لسلام عادل ومُستدام

ثمّن النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أنها جاءت خارطة طريق واضحة لإنهاء الصراعات وإرساء سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وأنها جسّدت الدور المصري التاريخي والمسؤول تجاه القضية الفلسطينية وأمن المنطقة واستقرارها.

وقال محمود، في تصريح صحفي له اليوم، إن كلمة الرئيس لم تكن مجرد خطاب سياسي تقليدي، بل وثيقة تاريخية ترسخ النهج المصري الثابت القائم على العدالة والسلام المتوازن وصون الحقوق المشروعة للشعوب، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس السيسي عن أن "اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة من تاريخ البشرية" يعكس إرادة مصرية صادقة لإنهاء المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وتحويل مسار المنطقة من دوامة الصراع إلى أفق جديد من الاستقرار.

وأضاف وكيل صناعة البرلمان، أن تأكيد الرئيس السيسي بأن السلام سيظل خيار مصر الاستراتيجي يبعث رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن مصر ستبقى حجر الزاوية في أي عملية سلام حقيقية، وأن سياستها لا تُبنى على ردود أفعال مؤقتة، بل على رؤية استراتيجية ثابتة تنطلق من المسؤولية الإقليمية والدولية.

وأوضح النائب، أن ربط الرئيس بين السلام والعدالة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يعبّر عن جوهر الموقف المصري الراسخ، مشيرًا إلى أن الرئيس وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وأكد بشكل واضح أن لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار معتز محمود، إلى أن دعوة الرئيس السيسي إلى إشراك الشعوب في صناعة السلام حين قال: "السلام لا تصنعه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب"، تعد رسالة عميقة تؤكد أن السلام المستدام لا يتحقق بالاتفاقيات الورقية فقط، بل بالوعي الإنساني والشراكة المجتمعية.

وأكد نائب الصعيد. أن توجيه الرئيس السيسي الدعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستمرار في دعم مسار السلام، ثم منحه قلادة النيل، هو تحرك دبلوماسي حكيم يهدف إلى ضمان استمرار الدعم الدولي للاتفاق وتعزيز الشراكة العابرة للمصالح من أجل استقرار المنطقة.

واختتم النائب معتز محمد محمود حديثه. مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي في قمة شرم الشيخ، تعكس قيادة واعية تمتلك رؤية استراتيجية وإنسانية في آن واحد، ورسّخت مكانة مصر كقوة سلام لا تتراجع ومسؤولة لا تتخلى عن دورها التاريخي، وستظل القاهرة بوابة الحل ورافعة الاستقرار في الشرق الأوسط.