التعادل 2-2 يحسم مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم
كيفية إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
لأول مرة .. خالد الغندور يُهنئ المنتخب القطري بالتأهل لكأس العالم
شاب يُنهي حياته غرقًا بالقفز من أعلى كوبرى شربين بالدقهلية
اليونان تقترب من الاعتراف بدولة فلسطين خلال مباحثات مع وزيرة الخارجية الفلسطينية
برلماني: قمة شرم الشيخ تبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلة
ترامب يلوح بعقوبات تجارية ضد إسبانيا لرفضها زيادة الإنفاق داخل الناتو
لتجنب نزلات البرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذه الأوقات
سميح ساويرس: أحرص أن تكون مشروعاتي مختلفة ولا يوجد مكان مثيل للجونة في مصر
إسرائيل تعلن استلام رفات أربعة أسرى من غزة
تعيين محمد أيمن مديرًا عامًا للشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران
تألق رونالدو.. البرتغال تتقدم على المجر 2-1 في الشوط الأول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي بقمة شرم الشيخ وثيقة تاريخية تؤسّس لسلام عادل ومُستدام

الرئيس السيسي بقمة شرم الشيخ
الرئيس السيسي بقمة شرم الشيخ
عبد الرحمن سرحان

ثمّن النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أنها جاءت خارطة طريق واضحة لإنهاء الصراعات وإرساء سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وأنها جسّدت الدور المصري التاريخي والمسؤول تجاه القضية الفلسطينية وأمن المنطقة واستقرارها.

وقال محمود، في تصريح صحفي له اليوم، إن كلمة الرئيس لم تكن مجرد خطاب سياسي تقليدي، بل وثيقة تاريخية ترسخ النهج المصري الثابت القائم على العدالة والسلام المتوازن وصون الحقوق المشروعة للشعوب، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس السيسي عن أن "اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة من تاريخ البشرية" يعكس إرادة مصرية صادقة لإنهاء المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وتحويل مسار المنطقة من دوامة الصراع إلى أفق جديد من الاستقرار.

وأضاف وكيل صناعة البرلمان، أن تأكيد الرئيس السيسي بأن السلام سيظل خيار مصر الاستراتيجي يبعث رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن مصر ستبقى حجر الزاوية في أي عملية سلام حقيقية، وأن سياستها لا تُبنى على ردود أفعال مؤقتة، بل على رؤية استراتيجية ثابتة تنطلق من المسؤولية الإقليمية والدولية.

وأوضح النائب، أن ربط الرئيس بين السلام والعدالة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يعبّر عن جوهر الموقف المصري الراسخ، مشيرًا إلى أن الرئيس وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وأكد بشكل واضح أن لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار معتز محمود، إلى أن دعوة الرئيس السيسي إلى إشراك الشعوب في صناعة السلام حين قال: "السلام لا تصنعه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب"، تعد رسالة عميقة تؤكد أن السلام المستدام لا يتحقق بالاتفاقيات الورقية فقط، بل بالوعي الإنساني والشراكة المجتمعية.

وأكد نائب الصعيد. أن توجيه الرئيس السيسي الدعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستمرار في دعم مسار السلام، ثم منحه قلادة النيل، هو تحرك دبلوماسي حكيم يهدف إلى ضمان استمرار الدعم الدولي للاتفاق وتعزيز الشراكة العابرة للمصالح من أجل استقرار المنطقة.

واختتم النائب معتز محمد محمود حديثه. مؤكدًا أن كلمة الرئيس السيسي في قمة شرم الشيخ، تعكس قيادة واعية تمتلك رؤية استراتيجية وإنسانية في آن واحد، ورسّخت مكانة مصر كقوة سلام لا تتراجع ومسؤولة لا تتخلى عن دورها التاريخي، وستظل القاهرة بوابة الحل ورافعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

معتز محمد محمود الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية و النواب مجلس النواب

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أرشيفية

ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

عين الصحراء

أثارت حيرة العلماء.. ماذا تعرف عن عين الصحراء في موريتانيا؟

محمد صلاح في انتخابات الكاميرون

محمد صلاح يظهر كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون.. ما القصة؟

ترامب وإنفانتينو

أثار حضوره جدلا واسعا.. سر تواجد رئيس الفيفا في قمة شرم الشيخ

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

سعر ومواصفات سيارة أوبل فرونتيرا موديل 2025 في السعودية

أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا
أوبل فرونتيرا

لوك جريء.. مي عمر تثير الجدل بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

