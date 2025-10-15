قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: قمة شرم الشيخ تبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلة

النائب هاني خضر
النائب هاني خضر

أكد النائب هاني خضر، أمين محافظة المنوفية بحزب الإصلاح والنهضة، أن اتفاق شرم الشيخ (الذي جاء على هامش قمة السلام) يُعتبر انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار إلى أن الاتفاق، الذي نص على وقف إطلاق النار في غزة، يبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلة تسعى لتحقيق توازن سياسي يصون الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

كما أكد أن هذا الاتفاق يجب أن يكون قاعدة للبناء عليها حتى استعادة كامل الحقوق الفلسطينية.

وتابع أن الكلمة التاريخية التي ألقاها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للقمة كانت نموذجًا للقيادة الرشيدة التي تدرك أبعاد المرحلة، وتعبر عن ضمير الأمة العربية ومصالح شعوبها، حيث تحدث الرئيس بلسان القوة الهادئة والعقل المستنير الذي يرى أبعد من حدود اللحظة.

