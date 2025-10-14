لتجنب نزلات البرد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في هذه الأوقات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في تنويه هام لـ الأرصاد، حذرت الهيئة من أجواء مائلة للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر؛ لذا يجب ارتداء ملابس خريفية بكم وخاصة للأطفال أو اصطحاب جاكيت خفيف خلال هذه الفترات؛ لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

على أن يظل الطقس مائل للحرارة إلى حار خلال فترات النهار على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة في اول الليل مائل للبرودة في آخره.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1,75 متر، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة خليج السويس، فحالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 28 19
العاصمة الادارية 29 17
6 اكتوبر 28 18
بنهــــا 28 19
دمنهور 27 18
وادى النطرون 29 18
كفر الشيخ 27 19
المنصورة 27 19
الزقازيق 28 19
شبين الكوم 27 18
طنطا 27 18
دمياط 27 21
بورسعيد 27 23
الإسماعيلية 29 17
السويس 28 19
العريش 28 18
رفح 27 17
رأس سدر 28 20
نخل 27 12
كاترين 26 11
الطور 29 19
طابا 27 17
شرم الشيخ 31 24
الاسكندرية 27 18
العلمين 26 19
مطروح 26 17
السلوم 27 16
سيوة 27 15
رأس غارب 30 21
الغردقة 30 22
سفاجا 32 23
مرسى علم 32 24
شلاتين 33 24
حلايب 30 25
أبو رماد 32 23
رأس حدربة 30 24
الفيوم 28 18
بني سويف 28 18
المنيا 29 17
أسيوط 29 16
سوهاج 31 19
قنا 34 20
الأقصر 37 21
أسوان 38 23
الوادى الجديد 33 20
أبوسمبل 38 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-
العظمى الصغرى
مكة 37 28
المدينة 38 25
الرياض 34 21
المنامة 33 28
أبوظبى 35 27
الدوحة 36 26
الكويت 37 23
دمشق 27 09
بيروت 26 22
عمان 25 14
القدس 24 14
غزة 27 21
بغداد 33 22
مسقط 32 27
صنعاء 23 11
الخرطوم 39 27
طرابلس 29 22
تونس 28 19
الجزائر 24 17
الرباط 24 16
نواكشوط 34 25

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-
العظمى الصغرى
أنقرة 19 05
إسطنبول 20 12
إسلام آباد 31 18
نيودلهى 33 20
جاكرتا 34 24
بكين 21 13
كوالالمبور 33 24
طوكيو 22 17
أثينا 23 13
روما 22 12
باريس 16 10
مدريد 25 13
برلين 14 09
لندن 17 11
مونتريال 13 07
موسكو 05 02
نيويورك 20 11
واشنطن 22 12
أديس أبابا 22 11

