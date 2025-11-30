حملة رقابية موسعة على المخابز بالمنوفية لضمان غذاء آمن للمواطنين

شنّ فريق إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة المنوفية بقيادة الدكتورة إيناس مفيد، وبالتعاون مع مكاتب مراقبة الأغذية بمراكز منوف وبركة السبع وقويسنا، حملة تفتيشية موسعة اليوم الأحد على المخابز بنطاق تلك المراكز.

أكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية على جميع المنشآت الغذائية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات تهدد صحة المواطنين.

كما وجّه برفع درجة الاستعداد والعمل على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء.

وكانت أبرز نتائج الحملة: المرور على 36 مخبزاً لمراجعة الاشتراطات الصحية وجودة الخبز.

وتم تحرير 34 محضراً لمخالفة القرار 96 لسنة 1967 الخاص بالاشتراطات الصحية،تحرير 47 محضراً لمخالفة القرار 97 لسنة 1967 بشأن تداول الأغذية وممارسات النظافة،سحب عدد 2 عينة لإجراء التحاليل المعملية والتأكد من سلامتها، إعدام 37 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حفاظاً على صحة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن هدف الحملة هو تعزيز الرقابة، ورفع مستوى الإلتزام داخل المخابز، وضمان تداول غذاء آمن للمواطنين، ضمن خطة المديرية المستمرة لتشديد المتابعة والتفتيش على كافة المنشآت الغذائية بالمحافظة.