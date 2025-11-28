ماذا قدمت التضامن والمنوفية لأسرة الشهيد منقذ 13 فتاة من الغرق؟ مساعدات كبرى

قال الدكتور محمد العقبي، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إننا نقدم العزاء في شهيد الشهامة الذي أنقذ بروحه 13 فتاة من الغرق بعد سقوط سيارتهم في المياه.

وأضاف العقبي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن وزير التضامن وجهت بصرف تعويض لأسرة الشهيد بقيمة 100 ألف جنيه، وإرسال وفد لتقديم العزاء واستيفاء الأوراق لاستكمال إجراءات الصرف وضم أسرته إلى برنامج تكافل وكرامة.

كما نتعهد بالتكفل بمصروفات التعليم للبنات الثلاثة للفقيد خلال المراحل التعليمية، وبمجرد ضمهم إلى برنامج تكافل وكرامة سيكونوا مشمولين برعاية الدولة حتى تخرجهم.

من ناحية أخرى، أعلن الإعلامي مصطفى بكري، أن محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو لمون، قرر استقبال أسرة الفقيد غدا في المحافظة لتسليمهم مبلغ مالي كبير من المحافظة، وسيتم تشغيل زوجة الشهيد وعمل كشك لوالد الشهيد.

