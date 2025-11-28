قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

لماذا جعل الإسلام إثبات الزنا بـ 4 شهود؟.. عالم أزهري يوضح السبب

أحمد سعيد

أكد الشيخ عبد العزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف، أن قضية الزنا هي القضية الوحيدة التي لا تثبت إلا بـ 4 شهود، ولن تثبت في تاريخ الدولة الإسلامية بالشهود، لأنها صعبة.

لماذا صعّب الإسلام إثبات الزنا؟

وأضاف الشيخ عبد العزيز النجار، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإسلام صعب إثبات الزنا، وذلك للحفاظ على المنازل والمجتمع من الخد والخراب. 

ولفت الشيخ عبد العزيز النجار إلى أنه لا يجوز بناء أي حكم على الشك، وأن الطفل ينسب للفراش، ففي حالة وجود عقد زواج ينسب الطفل لـ والده، وأن هذا الأمر لا يوجد به شك.

وأشار الشيخ عبد العزيز النجار إلى أن البصمة الوراثية "dna" يعمل به في بعض الدول كقرينة، وليس الأمر الأساسي في إثبات النسب.

