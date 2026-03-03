الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة يترأس الاجتماع الشهري لمجمع كهنة الإيبارشية

ترأس، مساء أمس، نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، الاجتماع الشهري لمجمع كهنة الإيبارشية، وذلك بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان.

قبول الضعفاء وعدم الإدانة

استكمل نيافته خلال الاجتماع سلسلته التعليمية، حيث ألقى كلمة روحيّة تناول فيها التأمل في الإصحاح الرابع عشر من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل رومية، مسلطاً الضوء على مبادئ "قبول الضعفاء وعدم الإدانة".

وعلى الصعيد الرعوي، ناقش اللقاء عدداً من الملفات التنظيمية، جاء في مقدمتها إحياء الذكرى الثانية لرحيل مثلث الرحمات الأنبا بيسنتي، بالإضافة إلى متابعة تحضيرات معرض "فرحة عيد"، مع التشديد على أهمية تفعيل دور الافتقاد المنزلي لخدمة أبناء الإيبارشية.