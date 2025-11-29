محافظ المنوفية يلتقي أسرة شهيد الشهامة ويصرف 100 ألف جنيه وفرصة عمل لزوجته

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، أسرة الشاب البطل حسن أحمد الجزار ، ابن قرية منيل دويب بمركز ومدينة أشمون ، والذى لقى مصرعه أثناء إنقاذه لـ 13 فتاة جامعية من الغرق بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك بحضور طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون.

حيث شهد اللقاء ، حواراً ودياً مع أسرة " شهيد الشهامة " أعرب فيه محافظ المنوفية عن خالص مواساته وداعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعلى الفور أمر المحافظ بصرف 100 ألف جنيه دعماً مالياً لأسرته وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم تقديراً لشجاعته ودوره الإنساني البطولي مع توفير فرصة عمل مناسبة لزوجته كمصدر دخل ثابت.

وفي لفته طيبة أمر المحافظ بتجهيز المحل الخاص بأسرة الشهيد ، ودعمه بكافة المنتجات والسلع اللازمة دعماً لهم وكذا صرف مواد غذائية ولحوم وبطاطين للأسرة لتوفير حياة كريمة وأمنه ، كما أنهى المحافظ إجراءات نقل إبنة الفقيد من مدرسة القنطرة شرق الابتدائية إلى مدرسة الشهيد شوقي عبد الحكيم تيسيراً عليها ومراعاة لظروفها وانتظامها في الدراسة حرصاً عليها.



وفي نهاية اللقاء ، قدمت أسرة " شهيد الشهامة " الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه على لقائه بهم لتقديم كافة أوجه الرعاية الشاملة ومد يد العون لهم والوقوف بجانبهم في مصابهم الآليم.