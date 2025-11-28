إنقاذ حياة رضيع ونجاح جراحة لطفل يعاني من عيب بالشرج والقلب بالمنوفية

في إنجاز طبي جديد يُسجَّل لمستشفى زاوِية الناعورة المركزي في المنوفية ، بقيادة الدكتور إسلام الفقي نجح الفريق الطبي في التعامل مع واحدة من أعقد حالات جراحة الأطفال، لإنقاذ طفل حديث ولادة لم يتجاوز يومين من العمر، وصل وهو يعاني من عيب خلقي نادر وعالٍ بمنطقة الشرج (High Anorectal Malformation) مصحوبًا بثقب بالحاجز الأذيني للقلب (Atrial Septal Defect – ASD).

فور فحص الطفل تبيّن غياب تام لفتحة الشرج ووجود علامات احتباس شديد بالبراز وتمدد القولون، ما شكّل تهديدًا مباشرًا بحدوث مضاعفات خطرة مثل ثقب الأمعاء أو الالتهاب البريتوني.

وتُعد التشوهات الخِلقية الشرجية من الحالات النادرة والمعقدة عالميًا بمعدل يتراوح بين 1 لكل 4,000–5,000 مولود، بينما يمثل النوع عالي الارتفاع 60–70% من هذه الحالات.

كما كشفت الفحوصات وجود عيب خلقي بالقلب (ASD)، ما زاد من حساسية الحالة واحتياجها لتدخل جراحي فوري ودقيق.

تم إتخاذ قرار عاجل بتدخل جراحي منقذ للحياة وذلك بعد تثبيت حالة الطفل وإجراء التقييمات اللازمة، اتخذ الفريق الطبي قرار التدخل الجراحي العاجل طبقًا لأحدث البروتوكولات العالمية.

وشملت العملية إصلاحًا جراحيًا أوليًا لمنطقة الشرج يتناسب مع طبيعة التشوه العالي، ثم إنشاء فتحة قولستومي (Colostomy) لضمان خروج البراز بشكل آمن وحماية منطقة الإصلاح تمهيدًا للمرحلة الترميمية النهائية مستقبلًا.

وأُجريت العملية بنجاح كامل داخل غرفة عمليات مجهّزة، ودون أي مضاعفات تُذكر.

أشاد الدكتور عمرو مصطفى – وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بجهود الفريق الطبي، مؤكّدًا أن ما تحقق يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات المتخصصة المقدَّمة داخل مستشفيات المحافظة.

و أكد أن هذا التدخل الناجح يؤكد جاهزية مستشفياتنا وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، ويعكس التزامنا بتوفير رعاية صحية آمنة ومتقدمة لأطفالنا وحديثي الولادة. سنواصل دعم جميع الفرق الطبية وتوفير أحدث التجهيزات لضمان أفضل خدمة للمواطنين."

وفي متابعة دقيقة جرى نقل الطفل إلى وحدة الحضانات حيث يخضع لرعاية فائقة تشمل: متابعة وظيفة القولون وفتحة القولستومي ،مراقبة العلامات الحيوية والتنفس ،متابعة العيب القلبي عبر فريق متخصص ،الحماية من العدوى والمضاعفات ،تقييم مستمر للتطور الفسيولوجي

ويواصل الفريق الطبي متابعة الحالة يوميًا لضمان أفضل النتائج وخطة علاجية دقيقة للمراحل المقبلة.

ضم الفريق الطبي كلا من الدكتور علاء الدين شاهين – أخصائي جراحة الأطفال، الدكتور حسام بيومي – استشاري التخدير