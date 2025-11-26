قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة إدارة مدرسة في المنوفية للتحقيق لضعف الاشراف

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مدرسة الشهيد سامي علي نصر الدين الصناعية بنات بحي غرب شبين الكوم، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية ومستوى الانضباط العام والاطمئنان على توافر بيئة تعليمية مناسبة تضمن تحقيق أقصى استفادة للطلاب خلال اليوم الدراسي ، كون قطاع التعليم من أهم القطاعات الحيوية الهامة وباعتباره أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية ،  جاء ذلك بحضور ة محمد مزروع مدير عام التعليم الفني بالمديرية،  سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.

حيث تفقد محافظ المنوفية عدداً من الفصول الدراسية للوقوف على  النظام والحالة العامة ، والتأكد من التزام والمعلمين بالجداول الدراسية ونسب الحضور بالمدرسة ، مشدداً على أهمية توفير مناخ تعليمي متميز يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤيتها في بناء الإنسان ،  مشيراً إلى  أهمية قطاع التعليم الفني باعتباره محور أساسي في التنمية الصناعية والاقتصادية  وأحد العناصر الهامة في بناء المجتمعات والنهوض بها.

كما أحال محافظ المنوفية إدارة مدرسة الشهيد سامي علي نصر الدين الصناعية بنات لضعف الاشراف وكذا 11من العاملين لتركهم العمل و تغيبهم بدون إذن رسمى وتقصيرهم في أداء مهام عملهم  ، وإحدى المعلمات بالمدرسة لترك الطلبة خارج الفصل الدراسي قبل موعد إنتهاء زمن الحصة الدراسية ،  مؤكداً على أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون يمس بمصلحة الطالب أويؤثر بالسلب على جودة العملية التعليمية. 

 وأكد محافظ المنوفية حرصه على دعم قطاع التعليم والنهوض به كونه ذات أولوية أولى في بناء الإنسان المصري وهويته، مؤكداً اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.

كما تفقد ورشة تصنيع الزي العسكري الخاصة بطلاب المدارس العسكرية، والتي تضم 11 ماكينة خياطة وجهاز كي بالبخار لخدمة 6 مدارس بنطاق المحافظة ، واستمع إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل وخطة الإنتاج، مؤكداً أهمية هذه الورش في دعم منظومة المدارس العسكرية، وترسيخ قيم الانضباط، وبناء شخصية الطلاب، وتطوير مشروعات الإنتاج داخل المدارس الفنية موجهاً بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة لضمان توفير زي متكامل يليق بطلاب المدارس العسكرية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين جودة حياة المواطنين من خلال تنفيذ وتطوير مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والطرق والصرف الصحي، باعتبارها خدمات تمس حياة المواطن اليومية  فضلاً عن المتابعة اليومية لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية تأتي لضمان تحقيق أعلى نسب إنجاز والارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية إحالة للتحقيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

عمر فرج

هيشتكي الزمالك في الفيفا.. مفاجأة بشأن مستحقات النادى السابق لـ عمر فرج

عماد النحاس

الزوراء العراقي يعلن مغادرة عماد النحاس إلى مصر بعد تعرض نجله لحادث

محمد السيد

قرار إداري وليس فنيا.. الزمالك يضغط لتجديد عقد محمد السيد

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد