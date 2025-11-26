محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين بحي غرب شبين الكوم

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين " كوبري الميتين " بنطاق حي غرب شبين الكوم، لتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم لسرعة الإنتهاء من الأعمال المنفذة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة بتطوير ورفع كفاءة الأنفاق وشبكات الطرق استعداداً لموسم الشتاء والحفاظ على عدم تكدس وتجميع مياه الأمطار ، رافقه خلالها الأستاذ سيد شعبان رئيس حي غرب.

تابع محافظ المنوفية الأعمال المنفذة ونسب الإنجاز بالنفق والتي تضمنت أعمال تنفيذ البنية التحتية من قطع الفرمة وتغيير شبكة الصرف وتركيب وحدة رفع جديدة للتعامل الفوري في رفع تجمعات مياه الأمطار أول بأول ، كما سيتم تركيب إنارة حديثة فضلاً عن أعمال تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالنفق للمساهمة في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة أولا بأول والعمل بالتوازى في كافة الأعمال المستهدفة بالتطوير للانتهاء منه في أقرب وقت ، مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية اللازمة، فضلاً عن التنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية والالتزام بالطرق البديلة لتخفيف الضغط كونها منطقة هامة وحيوية ، وخلال جولته وفى إستجابة فورية لمطالب المواطنين ، وجه محافظ المنوفية رئيس حى غرب بإتخاذ اللازم وتسوية وتمهيد الطريق المؤدى للمقابر لتحسين جودة الخدمات.

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد مدرسة الشهيد سامى نصر الدين الصناعية بنات بنطاق حى غرب ، وكذا أعمال إنشاءات مدرسة بركة السبع الرسمية للغات،ومشروعات الرصف والتطوير بعدد من الشوارع ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ببركة السبع .