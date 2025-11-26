قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
محافظات

محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين بحي غرب شبين الكوم

مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين " كوبري الميتين " بنطاق حي غرب شبين الكوم، لتذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم لسرعة الإنتهاء من الأعمال المنفذة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة بتطوير ورفع كفاءة الأنفاق وشبكات الطرق استعداداً لموسم الشتاء والحفاظ على عدم تكدس وتجميع مياه الأمطار ، رافقه خلالها الأستاذ سيد شعبان رئيس حي غرب.

تابع محافظ المنوفية الأعمال  المنفذة  ونسب الإنجاز بالنفق والتي تضمنت أعمال  تنفيذ البنية التحتية من قطع الفرمة وتغيير شبكة الصرف وتركيب وحدة رفع جديدة للتعامل الفوري في رفع تجمعات مياه الأمطار أول بأول ، كما سيتم تركيب إنارة حديثة فضلاً عن أعمال تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالنفق للمساهمة في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة أولا بأول والعمل بالتوازى في كافة الأعمال المستهدفة بالتطوير للانتهاء منه في أقرب وقت ، مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية اللازمة، فضلاً عن التنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية والالتزام بالطرق البديلة لتخفيف الضغط كونها منطقة هامة وحيوية ، وخلال جولته وفى إستجابة فورية لمطالب المواطنين ، وجه محافظ المنوفية رئيس حى غرب بإتخاذ اللازم وتسوية وتمهيد الطريق المؤدى للمقابر لتحسين جودة الخدمات. 

هذا ويستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد مدرسة الشهيد سامى نصر الدين الصناعية بنات بنطاق حى غرب ، وكذا أعمال إنشاءات مدرسة بركة السبع الرسمية للغات،ومشروعات الرصف والتطوير بعدد من الشوارع ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ببركة السبع .

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية تطوير شبين الكوم

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

