المجتمعات العمرانية تعقد اجتماعا للغرفة الرئيسية للأزمات

عقدت المرافق والمجتمعات العمرانية إجتماعا موسّعا للغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير آليات التعامل مع الأزمات ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ.

وخلال الاجتماع، استعرض فريق شركة IT Vikings الخصائص الفنية للتطبيق الجديد ، الذي يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات منظومة إدارة الأزمات ورفع كفاءة الإستجابة للطوارئ داخل أجهزة المدن.

وتضمّن العرض شرحًا شاملًا لآلية استقبال البلاغات الرقمية وتصنيفها حسب درجة الخطورة، وطرق إدارة الحدث عبر واجهة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يتيح المتابعة الدقيقة لحركة التعامل مع البلاغ منذ لحظة تسجيله وحتى إغلاقه.

كما تناول العرض ميزة مشاركة الإحداثيات GPS التي تمكن جهات الدعم من مشاركة مواقعها وتحركاتها لحظيًا، بما يسمح بقياس زمن الوصول الفعلي للحدث وتحسين سرعة الاستجابة.

وتم استعراض واجهة مجموعات الدعم (Groups) المخصصة لتبادل المستندات والصور والمحادثات المتعلقة بالأحداث، مع تسجيلها للتوثيق والأرشفة، إلى جانب واجهة الإنذارات الزمنية التي تعتمد على مؤشرات لونية تعكس المدد الزمنية الخاصة بمراحل التعامل مع الحدث.

هيئة البترول تختتم برنامج المراجعة لمنظومة سلامة العمليات غدا آخر موعد لتسجيل فاتورة الغاز.. تعرف على طرق التسجيل

كما شملت المنظومة أدوات إعداد التقارير الجزئية والشاملة، سواء لكل حدث على حدة أو على مستوى التقارير اليومية والأسبوعية الخاصة بجميع المناطق، بالإضافة إلى السيناريوهات المعدة مسبقًا لكل نوع من الأحداث، وإمكانية تسجيل السيناريو الفعلي والمعدات والآليات المشاركة وزمن الوصول.

ويقدم التطبيق واجهة خاصة تتيح للقيادات العليا لمتابعة الأحداث لحظيًا في مختلف المدن.

وفى ختام الاجتماع، تم عرض فيديو محاكاة لحدث فعلي، يوضح عملية التحرك الميداني لعناصر الدعم، وسرعة الاستجابة، وآليات إدارة الحدث حتى الانتهاء منه، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير منظومتها الرقمية ورفع كفاءة التعامل مع الأزمات والكوارث على مستوى مدنها المختلفة.

جدير بالذكر أنه شارك بالاجتماع، المحاسب سامح فهمي المشرف العام على الغرفة، والدكتورة أماني ممدوح، المنسق العام لأجهزة المدن، وأعضاء الغرفه الرئيسية للأزمات والكوارث بالوزارة.

وشهد الاجتماع مشاركة كلا من الدكتورة شرين محمد - أستاذ الهندسة البيئية والصحية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وأسامة فؤاد مدير الإدارة العامة للتحول الرقمي، إلى جانب مسئولي الدعم الفني وفريق شركة IT Vikings المطوِّرة للتطبيق الرقمي الجديد الخاص بمنظومة الأزمات والكوارث بالشركة القابضة للمياه والصرف .