قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المجتمعات العمرانية تعقد اجتماعا للغرفة الرئيسية للأزمات

الاسكان
الاسكان
آية الجارحي

عقدت المرافق والمجتمعات العمرانية إجتماعا موسّعا للغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير آليات التعامل مع الأزمات ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ.

وخلال الاجتماع، استعرض فريق شركة IT Vikings الخصائص الفنية للتطبيق الجديد ، الذي يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات منظومة إدارة الأزمات ورفع كفاءة الإستجابة للطوارئ داخل أجهزة المدن.

وتضمّن العرض شرحًا شاملًا لآلية استقبال البلاغات الرقمية وتصنيفها حسب درجة الخطورة، وطرق إدارة الحدث عبر واجهة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يتيح المتابعة الدقيقة لحركة التعامل مع البلاغ منذ لحظة تسجيله وحتى إغلاقه.

كما تناول العرض ميزة مشاركة الإحداثيات GPS التي تمكن جهات الدعم من مشاركة مواقعها وتحركاتها لحظيًا، بما يسمح بقياس زمن الوصول الفعلي للحدث وتحسين سرعة الاستجابة.

وتم استعراض واجهة مجموعات الدعم (Groups) المخصصة لتبادل المستندات والصور والمحادثات المتعلقة بالأحداث، مع تسجيلها للتوثيق والأرشفة، إلى جانب واجهة الإنذارات الزمنية التي تعتمد على مؤشرات لونية تعكس المدد الزمنية الخاصة بمراحل التعامل مع الحدث.

كما شملت المنظومة أدوات إعداد التقارير الجزئية والشاملة، سواء لكل حدث على حدة أو على مستوى التقارير اليومية والأسبوعية الخاصة بجميع المناطق، بالإضافة إلى السيناريوهات المعدة مسبقًا لكل نوع من الأحداث، وإمكانية تسجيل السيناريو الفعلي والمعدات والآليات المشاركة وزمن الوصول.

ويقدم التطبيق واجهة خاصة تتيح للقيادات العليا لمتابعة الأحداث لحظيًا في مختلف المدن.

وفى ختام الاجتماع، تم عرض فيديو محاكاة لحدث فعلي، يوضح عملية التحرك الميداني لعناصر الدعم، وسرعة الاستجابة، وآليات إدارة الحدث حتى الانتهاء منه، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير منظومتها الرقمية ورفع كفاءة التعامل مع الأزمات والكوارث على مستوى مدنها المختلفة.

جدير بالذكر أنه شارك بالاجتماع، المحاسب سامح فهمي المشرف العام على الغرفة، والدكتورة أماني ممدوح، المنسق العام لأجهزة المدن، وأعضاء الغرفه الرئيسية للأزمات والكوارث بالوزارة. 

وشهد الاجتماع مشاركة كلا من الدكتورة شرين محمد - أستاذ الهندسة البيئية والصحية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وأسامة فؤاد مدير الإدارة العامة للتحول الرقمي، إلى جانب مسئولي الدعم الفني وفريق شركة IT Vikings المطوِّرة للتطبيق الرقمي الجديد الخاص بمنظومة الأزمات والكوارث بالشركة القابضة للمياه والصرف .

المجتمعات العمرانية البلاغات الرقمية المستندات للتحول الرقمي GIS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة.. كلمات تقيك شر الشيطان وتحميك من كل مكروه

جانب من الندوة

أوقاف شمال سيناء تنظم ندوة تثقيفية بمدينة الطالبات بجامعة العريش حول حقوق الجار

مجلس جامعة الأزهر

مجلس جامعة الأزهر يوجه الكليات بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد