بعد واقعة الطرد.. موقف رونالدو من خوض المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السماح للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بخوض المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، بعد أن تم تعليق تنفيذ جزء من عقوبته الموقوفة عليه سابقًا.

وكان رونالدو قد تلقى بطاقة حمراء خلال مباراة تصفيات كأس العالم أمام أيرلندا نتيجة سلوك غير رياضي، ما أدى إلى فرض عقوبة أولية تضمنت الإيقاف ثلاث مباريات، إلا أن لجنة الانضباط في فيفا قررت تخفيف العقوبة لتصبح مباراة واحدة فقط، مع تعليق تنفيذ المباراتين المتبقيتين لمدة عام مع متابعة الالتزام، ما يتيح له المشاركة في انطلاق البطولة الصيف المقبل.

وتأتي مشاركة رونالدو في مونديال 2026 وهو على مشارف 41 عامًا، مؤكداً أنها ستكون آخر نسخة له في تاريخ البطول هذا سيجعله أول لاعب في التاريخ يشارك في ستة نسخ من كأس العالم، في سباق مثير مع ليونيل ميسي.

وقالت لجنة الانضباط إن العقوبة المخففة تعكس الظروف الاستثنائية للحالة، لافتة إلى أن البطاقة الحمراء كانت الأولى التي يحصل عليها رونالدو خلال 226 مباراة دولية.

وسيبدأ النجم البرتغالي استعداداته لخوض المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده ضمن مرحلة المجموعات، في انتظار تحديد منافسي البرتغال خلال مراسم سحب قرعة كأس العالم المقرر إجراؤها في 5 ديسمبر، والتي يُتوقع حضور شخصيات بارزة فيها.

ويظل رونالدو لاعبًا مؤثرًا على المستويين الرياضي والجماهيري، سواء مع النصر السعودي أو مع منتخب بلاده، حيث تحظى مشاركته في المونديال باهتمام عالمي كبير ويُنظر إليها كحدث استثنائي لجماهير كرة القدم حول العالم.