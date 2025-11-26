تدشين كنيسة «الملاك روفائيل والأنبا كاراس» بقرية السخنة على يد الأنبا إيلاريون

دشن نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحيرة، كنيسة رئيس الملائكة روفائيل والأنبا كاراس السائح بقرية السخنة، مركز بدر بمديرية التحرير، وذلك بعد تجديدها.

صلوات تدشين وقداس

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها، الأب كاهن الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.

ودُشن المذبح الرئيسي على اسم رئيس الملائكة روفائيل والأنبا كاراس السائح، والمذبح القبلي على اسم السيدة العذراء، والمذبح البحري على اسم القديس مارمرقس الرسول.

كما دُشن أيضًا معمودية الكنيسة على اسم القديس يوحنا المعمدان، وشرقية الهيكل البانطوكراتور (حضن الآب)، والأيكونوستاس (حامل الأيقونات)، وأيقونات الكنيسة وأواني الخدمة.

وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، تفقد نيافته مركز الحياة الجديدة للتعافي من الإدمان المُلحق بالكنيسة ذاتها، حيث عقد نيافته جلسة مع الشباب المتعافين، وذلك لتشجيعهم وتقديم الدعم لهم.