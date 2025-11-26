قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق دبلومة “صحافة الذكاء الاصطناعي”.. تعرف على التفاصيل

دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي
دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي
إسلام خالد

أعلن مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عن إطلاق دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي، في خطوة رائدة لإعداد جيل جديد من الصحفيين القادرين على مواكبة التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على قطاع الإعلام.

ويبدأ المركز في تلقي طلبات الالتحاق خلال شهر نوفمبر الجاري، على أن ينطلق البرنامج رسميًا في أبريل 2026، فيما من المتوقع أن تضم الدفعة الأولى 35 مشارك. 

وتهدف الدبلومة إلى تزويد الصحفيين والمتخصصين بالمعرفة والأدوات التقنية اللازمة لاستخدام حلول الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأخبار وصياغة القصص وتطوير منصات الإعلام الرقمي.

عالم الإعلام يشهد تحولًا غير مسبوق

وقال الدكتور حسين أمين، أستاذ الصحافة والإعلام ومدير مركز كمال أدهم: “بوصفنا مركز تميز، نحرص على تقديم مسارات مبتكرة للتطور المهني ويأتي الذكاء الاصطناعي اليوم في طليعة هذه المسارات. عالم الإعلام يشهد تحولًا غير مسبوق، ودورنا هو تمكين طلابنا من استثمار هذا التطور ليكونوا صناع التغيير وقيادته في المستقبل.”

تستمر الدبلومة لمدة ستة أشهر، وتضم خمسة مقررات رئيسية، يدرس كل منها على مدار خمسة أسابيع، مع تنظيم محاضرتين أسبوعيًا مدعومتين بمواد تعليمية واختبارات تقييم.

 ويركز البرنامج على رفع كفاءة الصحفيين في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتحسين إدارة البيانات، وتطوير بيئات العمل داخل غرف الأخبار، والابتكار في التفاعل مع الجمهور وإنتاج المحتوى.

كما يشمل البرنامج مقررًا متخصصًا حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان التزام المشاركين بالمعايير المهنية من شفافية ومساءلة، وتعزيز ثقة الجمهور في الرسائل الإعلامية المنتَجة عبر الوسائط الرقمية.

من جانبها، أكدت دينا سعد، المدير المشارك للتطوير المهني بالمركز وخريجة الجامعة دفعتي 1994 و1996، أن الدبلومة تمثل إضافة نوعية للمجال الإعلامي، قائلة: “أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرًا في جميع المجالات، وهذه الدراسة المتخصصة ستعزز تميز طلابنا وترسخ مكانة مركز كمال أدهم في الطليعة.”

جاء تصميم المنهج بعد دراسة معمقة للسوق استمرت عامًا كاملًا، بالتعاون مع مركز التعلم والتدريس بالجامعة، وبمشاركة خبراء دوليين لضمان توافق المحتوى مع أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي واحتياجات المؤسسات الإعلامية.

وتستهدف الدبلومة الصحفيين والمتخصصين في الإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي، على أن يشترط للقبول إجادة اللغتين العربية والإنجليزية للتعامل مع منصات وتقنيات تعلم الآلة.

واختتم الدكتور حسين أمين تصريحاته مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة للإعلاميين قائلاً: "إطلاق هذا البرنامج سيمكن الصحفيين من فهم أدوات الذكاء الاصطناعي واستثمارها بالشكل الأمثل، بما يسهم في صقل مهارات قادة المستقبل في المجال الإعلامي".

الجامعة الأمريكية بالقاهرة مركز كمال أدهم للصحافة صحافة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

المستشار أحمد الزند

لسه راجع من العُمرة .. حقيقة وفاة المستشار أحمد الزند

ترشيحاتنا

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة.. كلمات تقيك شر الشيطان وتحميك من كل مكروه

جانب من الندوة

أوقاف شمال سيناء تنظم ندوة تثقيفية بمدينة الطالبات بجامعة العريش حول حقوق الجار

مجلس جامعة الأزهر

مجلس جامعة الأزهر يوجه الكليات بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

بالصور

ضبط 10 طن لحوم مجمدة ودواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مزودة بوضع الطيران للصحراء.. إطلاق سيارة لاند روفر ديفندر الخارقة

لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر
لاندروفر ديفندر

تحذير صحي: 8 أطعمة تبدو آمنة لكنها تدمر جهاز المناعة بصمت

جهاز المناعة
جهاز المناعة
جهاز المناعة

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

فيديو

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد