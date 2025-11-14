أستاذ بجامعة أمريكية: مصر تُظهر اهتماما غير مسبوق بمبادرة مكافحة فشل الأعضاء

أكد الدكتور أحمد الصباغ، أستاذ زراعة الكبد والأعضاء بجامعة بتسبرج الأمريكية، أن الهدف الرئيسي من المبادرة الدولية لمكافحة فشل الأعضاء هو التوعية بأهمية التبرع وزراعة الأعضاء لإنقاذ حياة المرضى حول العالم، موضحًا أن العمل على هذه المبادرة بدأ منذ أكثر من عامين ونصف.

نشر الوعي المجتمعي

وأوضح الصباغ، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم في برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن المبادرة شهدت توسعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، لتشمل أكثر من 32 جامعة ومنظمة وجمعية طبية في عدد من الدول، وجميعها تعمل بشكل متكامل على تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء ونشر الوعي المجتمعي بأهمية هذا الملف الإنساني.

وأشار أستاذ زراعة الكبد إلى أن مصر أبدت اهتمامًا غير مسبوق بالمبادرة، من خلال دعم جهود التوعية والمشاركة الفاعلة في أنشطتها، لافتًا إلى أن العمل التوعوي امتد إلى جميع المحافظات، حيث أصبح للمبادرة سفراء في كل قرية ومدينة وحتى داخل الأسر المصرية، بهدف نشر المعرفة والتثقيف حول زراعة الأعضاء ودورها في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة.