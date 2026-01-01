الخارجية الإيطالية: قد يكون بين ضحايا حريق احتفالات رأس السنة بسويسرا إيطاليون

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الشرطة السويسرية أفادت بأن حوالي 40 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 100 آخرون في حريق اندلع خلال حفل رأس السنة الجديدة بمنتجع كرانس مونتانا، وقد يكون بينهم ضحايا إيطاليين.



وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية – في بيان صادر اليوم – أنه لا يمكن التعرف على هوية الضحايا بسبب شدة الحروق التي تعرضوا لها.



وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن تعازيها بشأن الحريق المروع الذي وقع في كرانس مونتانا بسويسرا وتضامنها مع عائلات الضحايا والمصابين، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع عن كثب والاتصال المستمر مع وزير الخارجية الإيطالي لجمع كافة المعلومات بشأن الحادث.



من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه لا يستبعد احتمال وقوع ضحايا إيطاليين في هذه المأساة ، مشيرا إلى أن التعرف عليهم ستكون طويلة ومعقدة ، مؤكدا أن إيطاليا أعربت عن تضامنها من خلال تقديم الدعم الطبي واللوجستي.



وأفادت الشرطة السويسرية بأن الحريق اندلع أثناء احتفالات رأس السنة واستجابت عدة مروحيات وفرق إطفاء إلى الموقع لإخماد الحريق. ولايزال سبب الحادث قيد التحقيق.