تدخل طبي دقيق بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يُنقذ حياة مريض من نزيف حاد دون جراحة

نجح فريق طبي متخصص بمعهد الكبد القومي في محافظة المنوفية، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 55 عامًا، بعد تعرضه لنزيف حاد وتهتك بالكبد نتيجة حادث قديم أدى إلى تمدد خطير بالشريان الكبدي الأيمن، وذلك في واحدة من الحالات النادرة والمعقدة التي تطلبت استجابة فورية وتدخلاً دقيقًا لإنقاذ حياة المريض.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن قسم الطوارئ بمعهد الكبد القومي قد استقبل المريض في حالة حرجة تعاني من نزيف حاد، وتم على الفور إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة المقطعية ومنظار المعدة لتحديد مصدر النزيف، حيث تبين وجود تمدد بالشريان الكبدي ونزيف بالأمعاء. وبعد تقييم الحالة، قرر الفريق الطبي إجراء حقن شرياني متقدم باستخدام تقنيتي (Coil – Histoacryle injection)، وهي من أحدث أساليب الأشعة التداخلية التي تعمل على غلق التمدد الشرياني وإيقاف النزيف دون الحاجة إلى جراحة تقليدية، ما أدى إلى استقرار الحالة وإنقاذ حياة المريض.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد، أن هذا الإنجاز يجسد الصورة المشرقة لمنظومة العمل داخل الجامعة، ويؤكد ريادتها في مجال الرعاية الطبية المتكاملة،مشيرا إلي أن الكوادر الطبية بالجامعة تعمل بتكامل ومهنية عالية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، مؤكدا علي سعي الجامعة الدائم لأن يكون معهد الكبد القومي والمستشفيات الجامعية نموذجًا يحتذى به في الخدمة الصحية والتعليم والتدريب والبحث العلمي.”

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للفريق الطبي مضيفا أن معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يواصل تأكيد ريادته كأحد أهم المراكز المتخصصة في علاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي في مصر والشرق الأوسط، جامعًا بين التميز في الخدمة الطبية والبحث العلمي والتدريب الإكلينيكي المتقدم.

وقد ضم الفريق الطبي من اقسام الجراحة والأشعة التداخلية بالمعهد،الدكتور أحمد عبد العزيز، والدكتور أحمد رضا، والدكتور شريف جعفر، والدكتور محمود سامي، والدكتور إسلام أيوب، والدكتور عمار مجدي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي، أن نجاح هذه العملية يعكس التكامل بين مختلف التخصصات داخل المعهد، مشيرًا إلى أن سرعة التشخيص ودقة التنفيذ تمثلان الركيزة الأساسية للحفاظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة، مضيفًا:

أن كل دقيقة قد تُحدث فارقًا في حياة المريض، لذلك نعمل على رفع كفاءة أقسام الطوارئ وتحديث أساليب التشخيص والعلاج بما يواكب التطور العالمي.”

كما اوضح الدكتور إسلام أيوب، مدير عام المستشفى والمشرف على الفريق الطبي، أن المريض تماثل للشفاء التام وأصبح في حالة مستقرة، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء بفضل روح الفريق الواحد، والتعاون الوثيق بين أقسام المستشفى المختلفة، مما يعكس التطور الكبير في مستوى الأداء داخل المعهد، وإصرارنا على تقديم رعاية طبية متكاملة وآمنة تليق بسمعة جامعة المنوفية ومكانتها الطبية الرائدة.”