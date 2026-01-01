تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة

قال خليل هملو مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن عملية تبديل العملة السورية الجديدة بالقديمة لم تبدأ فعلياً في الأسواق السورية حتى الآن، رغم الإعلان الرسمي عن أن الأول يناير هو موعد بدء التداول.

وأوضح في تصريحات مع الإعلامية إنجي عهدي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأحد الماضي أشارت إلى انطلاق عملية التبديل في هذا التاريخ، إلا أن جولة ميدانية على عدد من شركات الصرافة أظهرت أن التداول والتوزيع الفعلي للعملة سيبدآن في السبت المقبل، لأن اليوم عطلة رسمية وإغلاق جميع البنوك الحكومية والخاصة.

وأضاف هملو أن عملية توزيع العملة الجديدة لم تتم حتى اللحظة في الأسواق السورية، على الرغم من تأكيد الحكومة السورية أن هذا اليوم يمثل الانطلاقة الرسمية لعملية التبديل.

وبيّن أن حاكم مصرف سوريا المركزي ذكر أن العملية ستُنفذ عبر 60 موقعاً ونحو 1500 شركة صرافة موزعة على مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وأشار، إلى عدم وضوح ما إذا كانت العملة ستُوزَّع في مناطق شمال الجزيرة السورية وشمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أو في المناطق الواقعة تحت سيطرة المجلس العسكري في محافظة السويداء