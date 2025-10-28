توقيع شراكة بين جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة

في إطار سعي جامعة عين شمس إلى إعداد قيادات صحية قادرة على تحقيق التكامل بين التميز العلمي ومهارات الإدارة والابتكار، شهد حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير حفل توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الطب جامعة عين شمس وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لإطلاق برنامج القيادة في مجال الأعمال بالقطاع الصحي Business Leadership in Healthcare Certificate لطلبة كلية الطب بجامعة عين شمس.

جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا، والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور إيهاب عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ الدكتور محمد صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية ، إلى جانب لفيف من القيادات الأكاديمية من الجانبين.

تم توقيع اتفاقية التعاون بين كل من الأستاذ الدكتور علي الانور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس ممثلاً عن كلية طب عين شمس والدكتور محمود علام عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ممثلا عن الجامعة الامريكية و ذلك بمقر الجامعة الامريكية بالتحرير

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم برنامج يدمج الخبرات الإدارية والقيادية داخل منظومة التعليم الطبي، بما يواكب التطوير العالمي في المجال الصحي.

و اكد الحضور في كلماتهم علي أنّ هذا التعاون يمثل خطوة رائدة سباقة في المنطقة نحو إعداد طبيب المستقبل القادر على الجمع بين التميز العلمي والقيادة التنفيذية داخل المنظومة الصحية، مؤكدين أن جامعة عين شمس تسعى دائماً لعقد شراكات نوعية تعزز دورها الريادي في تطوير التعليم الطبي في مصر والمنطقة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود كلية الطب بجامعة عين شمس في تطوير مناهج التعليم الطبي، وتوفير مسارات مهنية مبتكرة تضع الطلاب والخريجين على طريق الريادة والتميز المهني إقليمياً ودولياً.

و سيتم تطبيق البرنامج بدءا من العام الدراسي الحالي علي طلبة الطب بجامعة عين شمس الاهلية كجزء أساسي من دراستهم ليتميز البرنامج بتخريج قيادات رائدة في المجال الصحي

ذلك و قد شارك في حفل التوقيع نخبة من القيادات الاكاديمية و الإدارية من الجانبين:

الدكتورة عليا جلال - نائب عميد كلية التعليم المستمر،

أ.د. هالة سويد وكيل كلية طب عين شمس لشئون خدمة المجتمع و البيئة ، أ. د رانيا صلاح وكيل كلية طب عين شمس لشئون التعليم و الطلاب ، أ.د. انسام سيف رئيس قسم التعليم الطبي، د. مها زكريا مدير برنامج الطب بجامعة عين شمس الاهلية ،أ. دعاء صالح رئيس ادارة المنح و المشروعات بالجامعة الأمريكية ، أ. نهي سالم نائب رئيس ادارة المنح و المشروعات بالجامعة الأمريكية، د. نسمة عبد العزيز منسق برنامج business leadership in healthcare من جانب طب عين شمس