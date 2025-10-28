قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مسارح للجريمة وحراسة مشددة .. تفاصيل معاينة النيابة في قـ.ـتل سيدة الهرم وأطفالها| خاص
فقرات موسيقية وعروض فنية| أثري يكشف تفاصيل حفل افتتاح المتحف الكبير: 40 رئيسا وملكا.. و400 قناة ومحطة دولية تذيع الحدث
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس
المتحف المصري الكبير .. طلب عاجل من أحمد موسى لوزير الداخلية
لماذا حذرت البنوك عملاءها بسبب التوقيت الشتوي .. اعرف الأسباب
لماذا تعيش النساء أطول من الرجال؟ .. علماء ألمان يكشفون السر
دراسة تحذر من وضع الموز فى العصير .. تفاصيل
اتحاد السلة يعلن تشكيل جهاز منتخب الناشئين والناشئات تحت 18 عاما
حقوق النواب: افتتاح المتحف المصري الكبير ثمرة جهود امتدت لسنوات
فتحي سند يكشف حقيقة استقالة مجلس إدارة الزمالك
الحكم على التيك توكر علياء قمرون في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء .. غدا
تحذير لمستخدمي البريد الإلكتروني.. اختراق الحسابات جريمة تصل عقوبتها إلى 5 سنوات حبسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقيع شراكة بين جامعة عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار سعي جامعة عين شمس إلى إعداد قيادات صحية قادرة على تحقيق التكامل بين التميز العلمي ومهارات الإدارة والابتكار، شهد حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير حفل توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الطب جامعة عين شمس وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لإطلاق برنامج القيادة في مجال الأعمال بالقطاع الصحي Business Leadership in Healthcare Certificate لطلبة كلية الطب بجامعة عين شمس.

جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا، والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور إيهاب عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ الدكتور محمد صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية ، إلى جانب لفيف من القيادات الأكاديمية من الجانبين.

تم توقيع اتفاقية التعاون بين كل من الأستاذ الدكتور علي الانور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس ممثلاً عن كلية طب عين شمس والدكتور محمود علام عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ممثلا عن الجامعة الامريكية و ذلك بمقر الجامعة الامريكية بالتحرير

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم برنامج يدمج الخبرات الإدارية والقيادية داخل منظومة التعليم الطبي، بما يواكب التطوير العالمي في المجال الصحي.

و اكد الحضور في كلماتهم علي أنّ هذا التعاون يمثل خطوة رائدة سباقة في المنطقة نحو إعداد طبيب المستقبل القادر على الجمع بين التميز العلمي والقيادة التنفيذية داخل المنظومة الصحية، مؤكدين أن جامعة عين شمس تسعى دائماً لعقد شراكات نوعية تعزز دورها الريادي في تطوير التعليم الطبي في مصر والمنطقة.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود كلية الطب بجامعة عين شمس في تطوير مناهج التعليم الطبي، وتوفير مسارات مهنية مبتكرة تضع الطلاب والخريجين على طريق الريادة والتميز المهني إقليمياً ودولياً.

و سيتم تطبيق البرنامج بدءا من العام الدراسي الحالي علي طلبة الطب بجامعة عين شمس الاهلية كجزء أساسي من دراستهم ليتميز البرنامج بتخريج قيادات رائدة في المجال الصحي

ذلك و قد شارك في حفل التوقيع نخبة من القيادات الاكاديمية و الإدارية من الجانبين:
الدكتورة عليا جلال - نائب عميد كلية التعليم المستمر،
أ.د. هالة سويد وكيل كلية طب عين شمس لشئون خدمة المجتمع و البيئة ، أ. د رانيا صلاح وكيل كلية طب عين شمس لشئون التعليم و الطلاب ، أ.د. انسام سيف رئيس قسم التعليم الطبي، د. مها زكريا مدير برنامج الطب بجامعة عين شمس الاهلية ،أ. دعاء صالح رئيس ادارة المنح و المشروعات بالجامعة الأمريكية ، أ. نهي سالم نائب رئيس ادارة المنح و المشروعات بالجامعة الأمريكية، د. نسمة عبد العزيز منسق برنامج business leadership in healthcare من جانب طب عين شمس

جامعة عين شمس سعي جامعة عين شمس قيادات صحية قادرة قيادات صحية الجامعة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا جريمة الهرم

أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

وزيرة التنمية المحلية

استبعاد 15 مسئولا.. حركة تغييرات كبري تشمل 162 قيادة بالمحليات

جريمة

اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بقـ ـتـ ـل والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

خلصت عليهم واستنيت «الشرطة».. المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة: سلوكهم مش مظبوط

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

صدام حسين

التحقيق مع الرئيس العراقي .. أول ظهور درامي لشخصية صدام حسين في مسلسل يجسد لحظاته الأخيرة

حج الجمعيات الأهلية

أعلنتها التضامن الاجتماعي.. تفاصيل وشروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026

بالصور

هل غسيل السيارة في فصل الشتاء عادة صحيحة أم خطأ؟

غسيل السيارة
غسيل السيارة
غسيل السيارة

تفاصيل جلسة مزاد 30 أكتوبر لبيع سيارات وبضائع جمارك ‏المحافظات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

طريقة عمل رولات الكنافة.. مقرمشة من الخارج وناعمة من الداخل

طريقة عمل رولات الكنافة
طريقة عمل رولات الكنافة
طريقة عمل رولات الكنافة

اكتشاف علاج ضوئي مذهل يقـ.ـتل الخلايا السرطانية في 30 دقيقة فقط

علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة
علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة
علاج واعد يدمر سرطان الجلد والقولون في اقل من نصف ساعة

فيديو

400 عملية تجميل

امرأة كورية تنفق 300 مليون وون على 400 عملية تجميل خلال 15 عاما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

المزيد