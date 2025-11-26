الوزير الأول الجزائري: الرئيس السيسي لديه إرادة قوية لتعزيز التعاون

أعرب سيفي غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية عن سعادته لتواجده في مصر وأثنى على حسن الاستقبال، لافتا إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه إرادة قوية لتعزيز التعاون بين البلدين .

وأضاف أن انعقاد اللجنة العليا المصرية الجزائرية أتت بنتائج إيجابية مشتركة والدليل علي هذا حجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون التي تم توقيعها بين البلدين مشيرا الي أن توقيع الوثائق ومذكرات التفاهم تعكس اواصر التعاون بيننا.

وأكمل أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا مستمرا، كما أن الشراكة المصرية الجزائرية أصبحت أفضل من أي وقت مضى، مشيرا الى أن مشاريع الاستثمار تسجل تزايد واضح بين البلدين من بينها مشاريع الزراعة والصناعة الكهربائية.