بوتين: استثمارات روسيا في الاقتصاد القيرغيزي تصل لنحو 2 مليار دولار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، في أعقاب المحادثات الروسية القيرغيزية ، إن روسيا لا تزال أحد المستثمرين الرئيسيين في الاقتصاد القيرغيزي، حيث وصل حجم الاستثمار الرأسمالي إلى ما يقرب من 2 مليار دولار.



وأشار بوتين، إلى أن "روسيا هي من بين المستثمرين الرئيسيين في الاقتصاد القيرغيزي. وقد تراكم ما يقرب من 2 مليار دولار من رأس المال الروسي. ويعمل نحو 1700 كيان تجاري بمشاركة روسية في قيرغيزستان في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والتعدين والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية"، بحسب وكالة تاس الروسية.



وشدد الرئيس الروسي، على أن هذا التقدم أصبح ممكنا بفضل السياسات الداخلية الواثقة للرئيس القيرغيزي صادير جاباروف والاستقرار السياسي الداخلي للبلاد.



كما أكد بوتين أن روسيا وقيرغيزستان تتعاونان بشكل وثيق ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، وتعملان مع الدول الأعضاء الأخرى على إنشاء أسواق مشتركة للسلع والخدمات ورأس المال والعمالة.