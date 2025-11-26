رئيس الوزراء الجزائري: التعاون مع مصر يركز على بناء شراكات مستدامة

قال سيفي غريب رئيس الوزراء الجزائري إن مصر تتميز بالقيادة الحكيمة وكرم الضيافة، مؤكداً أن الاجتماعات الخاصة باللجنة المشتركة بين البلدين جرت في أجواء إيجابية ومثالية، مما يعكس مستوى التعاون بين الجزائر ومصر.

فرص كبيرة للتعاون المشترك

وأشار سيفي غريب، خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة، إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين البلدين، مؤكداً أهمية توطيد العلاقات ضمن إطار استراتيجي مشترك.

تجسيد الاهتمامات المشتركة

أكد رئيس الوزراء أن هذا التوجه يعكس الاهتمام المشترك بالقضايا الإقليمية والتنموية، مشيراً إلى أن التعاون الجزائري-المصري يستند إلى رؤية واضحة لبناء شراكات مستدامة تخدم مصالح الشعبين.