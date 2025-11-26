قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى ذكراه.. تعرف على اللحظات الأخيرة قبل وفاة طارق عبد العزيز
الفقد أصعب شعور.. نجل طارق عبدالعزيز يحيي الذكرى الثانية لوفاته
محافظ الإسكندرية يعاين موقع عقار كرموز المنهار جزئيًا
صراع مصري على هداف كوريا.. الأهلي وبيراميدز يتنافسان من ضم بابلو صباغ
رئيس الوزراء ونظيره الجزائري يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
بعثة الزمالك تصل بولوكواني بجنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز
وزير الإعلام اليمني يطالب لبنان بغلق وطرد القنوات التابعة للحوثيين
النيابة العامة بالإسكندرية تعاين موقع العقار المنهار جزئيًا بكرموز
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الصحة تستقدم خبيرًا مصريًا عالميًا في جراحات أورام الثدي لتدريب الأطباء بمستشفى العاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: جوهر "التأمين الصحي الشامل" وصول الدعم لمن يحتاجه بكرامة
أسباب تراجع أسعار النفط عالميا.. هئية البترول توضح

شهدت أسواق الطاقة العالمية تراجعًا ملحوظًا في أسعار النفط، مدفوعة تزايد التوقعات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، وما قد يترتب عليه من عودة الإمدادات الروسية تدريجيًا إلى السوق العالمية وتخفيف بعض العقوبات الغربية المحتملة. هذا التطور أعاد توجيه حركة التداول نحو مزيد من الحذر والترقب.

وأظهرت بيانات الهيئة المصرية للبترول اليوم انه تم  إغلاق أسعار الخام ليوم 25 نوفمبر 2025، بالإضافة إلى معدل التغير المسجّل في تعاملات 26 نوفمبر، حيث سجّل خام برنت 62.78 دولارًا للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 58.29 دولارًا، في حين استقر سعر سلة خامات أوبك عند 63.00 دولارًا للبرميل.

في المقابل، دخلت العقوبات الأمريكية المفروضة على كبرى شركات النفط الروسية حيز التنفيذ رسميًا، ما أضاف طبقة جديدة من الضبابية للسوق، مع مخاوف من تأثيرها على حجم المعروض خلال المدى القريب، رغم مؤشرات التهدئة السياسية.

كما ساهم صعود الدولار أمام العملات الرئيسية في الضغط على أسعار الخام، إذ رفع تكلفة شراء النفط لحائزي العملات الأخرى، وهو ما انعكس مباشرة على مستويات الطلب وأدى إلى مزيد من الهبوط في الأسعار.

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

