أسباب تراجع أسعار النفط عالميا.. هئية البترول توضح

شهدت أسواق الطاقة العالمية تراجعًا ملحوظًا في أسعار النفط، مدفوعة تزايد التوقعات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، وما قد يترتب عليه من عودة الإمدادات الروسية تدريجيًا إلى السوق العالمية وتخفيف بعض العقوبات الغربية المحتملة. هذا التطور أعاد توجيه حركة التداول نحو مزيد من الحذر والترقب.

وأظهرت بيانات الهيئة المصرية للبترول اليوم انه تم إغلاق أسعار الخام ليوم 25 نوفمبر 2025، بالإضافة إلى معدل التغير المسجّل في تعاملات 26 نوفمبر، حيث سجّل خام برنت 62.78 دولارًا للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 58.29 دولارًا، في حين استقر سعر سلة خامات أوبك عند 63.00 دولارًا للبرميل.

في المقابل، دخلت العقوبات الأمريكية المفروضة على كبرى شركات النفط الروسية حيز التنفيذ رسميًا، ما أضاف طبقة جديدة من الضبابية للسوق، مع مخاوف من تأثيرها على حجم المعروض خلال المدى القريب، رغم مؤشرات التهدئة السياسية.

كما ساهم صعود الدولار أمام العملات الرئيسية في الضغط على أسعار الخام، إذ رفع تكلفة شراء النفط لحائزي العملات الأخرى، وهو ما انعكس مباشرة على مستويات الطلب وأدى إلى مزيد من الهبوط في الأسعار.