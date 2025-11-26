4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد

تعمل وزارة الداخلية على تنظيف الشوارع والميادين في كل مصر من المخدرات، وتضع خططا محكمة لضبط المهربين على جميع الاتجاهات وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

وقد نجحت في منع دخول مخدرات خلال 26 يوما فقط تجاوزت 4.5 مليار جنيه، ونستعرض لكم الضربات الناجحة في السطور التالية:

صفقة بـ2.7 مليار جنيه.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات قادمة من الخارج| صور

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر تمهيداً لتهريبها للخارج، تُقدر قيمتها المالية بـ 2,730 مليار جنيه.

القبض على تشكيل عصابي مكون من 11 عنصرًا إجراميا:

أكدت معلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة يضم 11 عنصرا إجراميا “بينهم 9 يحملون جنسية إحدى الدول” بجلب كميات من أقراص "الكبتاجون" المخدر تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.

وأشارت التحريات إلى قيام عناصر التشكيل باتخاذ ورشة نجارة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة لطحن كميات من الأقراص المخدرة وتحويلها إلى "بودرة" وإخفائها داخل "ترابيزات خشبية" بنظام الكبس استعداداً لتهريبها.

عقب تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم واستهدافهم، وتم ضبطهم بنطاق محافظتى "القاهرة، الجيزة"، وبحوزتهم “900 ألف قرص كبتاجون مخدر – 200 كيلو جرام من بودرة الكبتاجون المخدر بما يعادل 1,200 مليون قرص مخدر مخبئين داخل ألواح خشبية – مطحنة – بندقية خرطوش– 4 سلاح أبيض – 5 سيارات”، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة فى الدول المستهدفة بـحوالى 2,730 مليار جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الاستباقية لجالبى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى.

بضاعة بـ91 مليون جنيه.. سقوط عصابة عقار إكستاسى المخدر بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من متجرى وجالبى الأقراص المخدرة بالقاهرة، وبحوزتهم 130 ألف قرص مخدر، تُقدر قيمتها المالية بـ 91 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام تشكيل عصابى يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم واستهدافهم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم “130 ألف قرص من عقار إكستاسى المخدر - سيارة”.

وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـحوالى 91 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

8 تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 1.6 مليار جنيه

كما أعلنت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 1,6 مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والاتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات والمشغولات الذهبية”.

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ1,6 مليار جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ليلة سقوط "المعلمة".. ضـبط أكبر شحنة مخـدرات فى الرمل بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الإسكندرية من ضبــ..ــط أكبر كمية مخـ..ـدرات قبل ترويجها في الأسواق، في عملية أمنية نوعية، نفذتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بدائرة الرمل أول.

وتمكن قسم شرطة أول الرمل من التحريات التي أجراها رئيس مباحث قسم الرمل أول، وضباط القسم، من ضبط مخزن للمخدرات في منطقة الرمل أول، حيث توصلت التحريات إلى تخزين كميات ضخمة من مخدر الحشيش تمهيدًا لترويجها داخل السوق المحلية.

وكشفت التحريات قيام سيدة تزاول نشاطا إجرامـ..ـيا في الاتجار بالمواد المخـ..ـدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضـ..ـبط وتفتيش المتـ..ـهمة والمخزن محل الواقعة.

وعقب تنفيذ القرار تم ضبـ..ـط المتـ..ـهمة وبتفتيش المخزن تم ضـ..ــبط كمية 998.5 كيلو جرام من مخـ..ـدر الحشـ..ـيش، وتم إلقاء القبـ..ـض عليها والتحفظ علي الكمية المضـ..ـبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مخدرات بـ78 مليون جنيه.. مديرية أمن سوهاج تضرب البؤر الإجرامية.. ومصرع 3 عناصر خطرة

نجحت مديرية أمن سوهاج في تنفيذ عملية أمنية مكبرة أسفرت عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط باقي أفراد العصابة المتخصصة في جلب وتجارة المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة، في نطاق محافظة سوهاج.

ماذا حدث؟

وكشفت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع إدارة العمليات بمديرية أمن سوهاج، عن نشاط هذه البؤر الإجرامية.

والتي تضم عناصر محكوم عليهم بالسجن المؤبد، والسجن، وأحدهم بالإعدام في قضايا قتل عمد، ومحاولات قتل، والاتجار بالمخدرات، والسرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية.

وقد كانت تخطط العصابة لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف العناصر بمشاركة قطاع الأمن المركزي.

وأسفر الاشتباك عن مصرع 3 من أخطر العناصر الإجرامية، فيما تم ضبط باقي أفراد البؤر، وبحوزتهم كمية ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة، شملت نحو 374 كيلو جرامًا من المخدرات المتنوعة، من بينها الهيدرو والحشيش والهيروين والشابو والكوكايين والأفيون، إلى جانب 5 آلاف قرص مخدر، و98 قطعة سلاح ناري، تضمنت 22 بندقية آلية، 43 بندقية خرطوش، 29 فرد خرطوش، 3 طبنجات، ورشاش واحد.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 78 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي وتأثيره السلبي على الأمن العام والمواطنين.

وأكدت مديرية أمن سوهاج أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتوجيه ضربات استباقية ضد البؤر الإجرامية المتخصصة في تجارة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وضمان حماية المجتمع من أي تهديدات محتملة.

كما شددت المديرية على استمرار الرصد والملاحقة لكل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة الإجرامية، مؤكدة أن القانون سيطبق بحزم تجاه كل من يهدد أمن واستقرار المحافظة.

مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف بقنا

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة قنا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى “الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة”، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.







عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة، سبق الحكم عليه فى جنايتى مخدرات وسلاح نارى بنطاق محافظة قنا، وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم "أكثر من 414 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، شابو، أفيون، هيروين، شادو، بودرة حشيش اصطناعى" – أكثر من 1300 قرص مخدر – 85 قطعة سلاح نارى متنوعة “19 بندقية آلية، 25 بندقية خرطوش، 40 فرد خرطوش، طبنجة”.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 50 مليون جنيه.

صفقة بـ150 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابات المخدرات بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة، وبحوزتهم قرابة 2 طن من المواد المخدرة بالسويس، قدرت قيمتها المالية بـ 150 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم تتبعهم وإعداد الأكمنة اللازمة لهم، وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم “1 طن من مخدر الهيدرو – 750 كيلو جراما من مخدر الحشيش”.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ150 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

بضاعة بـ69 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات فى مواجهة مع الشرطة بالصعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتى أسيوط وسوهاج.



أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن فى جنايات “شروع فى قتل - مخدرات - سلاح نارى – سرقة بالإكراه – بلطجة” بنطاق محافظتى أسيوط وسوهاج، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم "قرابة 840 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، شابو، أفيون ، هيروين" – عدد من الأقراص المخدرة – 150 قطعة سلاح نارى متنوع “40 بندقية آلية، 77 بندقية خرطوش، 32 فرد خرطوش، طبنجة”.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 69 مليون جنيه.



