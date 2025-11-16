إحالة ديلر الأيس بالجيزة للمحاكمة الجنائية

أحالت جهات التحقيق المختصة عاطل إلى المحاكمة الجنائية، بعدما ضبطت بحوزته كمية من مخدر الآيس كان يستعد لترويجها على عملائه.

الاتجار بالمواد المخدرة

كانت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد أكدت تورط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة، واستخدامه دراجة نارية للتنقل بين زبائنه في عدة مناطق بمحافظة الجيزة، بهدف توسيع دائرة البيع.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تتبعت فرق المباحث تحركات المتهم حتى تمكنت من إعداد كمين محكم أسفر عن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الآيس كانت معدة للترويج.

وبمواجهته، أقر المتهم بحيازته المخدر بقصد الاتجار، وأرشد عن مصدر حصوله عليه، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها بإحالته للمحاكمة.