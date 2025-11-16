قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
حوادث

إحالة ديلر الأيس بالجيزة للمحاكمة الجنائية

ندى سويفى

أحالت جهات التحقيق المختصة عاطل إلى المحاكمة الجنائية، بعدما ضبطت بحوزته كمية من مخدر الآيس كان يستعد لترويجها على عملائه.

الاتجار بالمواد المخدرة

كانت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد أكدت تورط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة، واستخدامه دراجة نارية للتنقل بين زبائنه في عدة مناطق بمحافظة الجيزة، بهدف توسيع دائرة البيع.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تتبعت فرق المباحث تحركات المتهم حتى تمكنت من إعداد كمين محكم أسفر عن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الآيس كانت معدة للترويج.

وبمواجهته، أقر المتهم بحيازته المخدر بقصد الاتجار، وأرشد عن مصدر حصوله عليه، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها بإحالته للمحاكمة.

وزير الخارجية

وزير الخارجية يلقي الكلمة الرئيسية فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القاهرة للذكاء الاصطناعي والبيانات

ديمتري دلياني

دلياني: جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة مستمرة بالرغم من وقف إطلاق النار

وزير الخارجية الإيراني: سياسة الهيمنة الأمريكية عودة إلى "قانون الغابة"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

