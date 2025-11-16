محكمة النقض تقر مبادئ لـ حضانة الطفل

أصدرت محكمة النقض حكما قضائيا أقرت فيه مبادئ بشأن حضانة الصغير ونستعرض لكم في التقرير الآتي مبادئ النقض بشأن حضانة الصغير:

1- تنازل الحاضنة عن الحضانة لا يعتد به ويحق لها الرجوع عنه

2- إسقاط الحاضنة لحقها فى الحضانة لا يلزمها ويحق لها المطالبة به بعد إسقاطها له

3- الاتفاق الكتابى بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يكسب الأب حق الحضانة.

4- لا يحق للحاضنة شغل مسكن الزوجية بعد بلوغ المحضون سن 15 عاما

5- لا يغير من ذلك بقاء الصغير فى يدها حتى بلوغه سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج ولا التزام على الأب نحو الحاضنة لا بأجر حضانة لها ولا بسكناها بعد هذا السن

6- بقاء الصغير فى يد الحاضنة بعد بلوغه أقصى السن المقررة لا تتقاضى عنه الحاضنة أجر.

7- الحضانـة لا تنتقـل من حاضن إلى آخـر – ذكورا أو إناثا – إلا بحكـم قضائى

8- إذا تزوج الأبوان كل منهما من أجنبى عن الصغير تعين ضمه إلى حاضنة من النساء غير أمه

9- حضانة الصغير ثبوتها للأم ولو كانت غير مسلمة، لأنها الأشفق والأقدر على الحضانة

10- يعتبر الصغير البالغ لـ15 من العمر قد بلغ سن المخاصمة القضائية فيخاصم ويختصم بشخصه.