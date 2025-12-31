استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026

بدأ العد التنازلي ل ليلة رأس السنة 2026 حيث يترقب الجميع قضاء ليلة ممتعة سواء في الخارج او بداخل المنزل ، ولا تخلو السهرة بدون أفعال رأس السنة حيث يبحث الكثير عن أفلامNew year التي يفضل الجميع مشاهدتها في تلك الليلة و العيش في أجواء الكريسماس .

أفلام ليلة رأس السنة 2026

1-فيلم Home Alone

واحد من أشهر أفلام الأعياد على الإطلاق، يحكي عن طفل يُترك وحيدًا في المنزل خلال عطلة الكريسماس، ليجد نفسه مضطرًا للدفاع عنه أمام لصين فاشلين، والفيلم يجمع بين الكوميديا الخفيفة والذكاء الطفولي.



فيلم ليلة رأس السنة

2- Falling For Christmas

فيلم رومانسي خفيف، تدور أحداثه حول وريثة ثرية تفقد ذاكرتها قبل الكريسماس، وتجد نفسها تعيش حياة بسيطة مع رجل أرمل وابنته،

وبعيدًا عن المال والبذخ، تبدأ في اكتشاف معنى مختلف للحياة والحب، قبل أن تعود ذاكرتها وتضعها أمام اختبار صعب.



3- Office Christmas Party.. عندما يخرج الاحتفال عن السيطرة



كوميديا صاخبة تناسب من يبحث عن ضحك بلا تفكير، فالقصة تدور حول مدير فرع شركة يحاول إنقاذ وظيفته من خلال إقامة حفل كريسماس ضخم، لكن الأمور تنفلت بشكل فوضوي غير متوقع، لتتحول الليلة إلى سلسلة من الكوارث المضحكة.



4-Meet Me Next Christmas.. الحب المؤجل إلى موعد آخر



فيلم رومانسي يدور حول لقاء عابر في موسم الكريسماس، ينتهي بوعد بلقاء جديد في العام التالي، وتدخل البطلة في سباق مع الوقت في شوارع نيويورك بحثًا عن فرصة ثانية للحب، وسط أجواء احتفالية مليئة بالأمل والانتظار.



فيلم لسة رأس السنة



5-We Met in December.. لقاء عابر قد يغير العمر كله



فيلم رومانسي حديث، يبدأ بلقاء صدفة بين شخصين في فندق بسبب توقف طارئ في منتصف ديسمبر، وفي ليلة واحدة تجمعهما، ثم فراق بلا وسيلة تواصل، لتبدأ رحلة بحث طويلة يقودها الحنين وذكريات قصيرة، في محاولة لإعادة ما ظن كل منهما أنه ضاع.



6- Last Christmas.. فرصة ثانية للحياة قبل الحب



فيلم رومانسي بنكهة مختلفة، يحكي عن فتاة حياتها فوضوية، تعمل خلال موسم الكريسماس متنكرة في زي بابا نويل، ولقاؤها بشاب غامض يقلب حياتها رأسًا على عقب، ويضعها أمام أسئلة عن الاختيار، والخلاص، والبدايات الجديدة.