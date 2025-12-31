قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح
ضغط نفسي.. أحمد السقا يعلق على أزمة طليقته مها الصغير مع سرقة اللوحات
خالد الغندور لـ يوسف الحسيني: عايز تبقى سعيد في حياتك اسمع كلام مراتك
هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه
بتصميم مستوحى من آيفون 17 برو ماكس.. إنفينيكس تطلق Infinix Note Edge
برنامج فريق الأهلي التدريبي لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر
كأس الأمم الأفريقية | الجابون يتقدم على كوت ديفوار بثنائية في شوط أول مثير
محافظ الأقصر: طفرة تنموية شاملة خلال عام 2025 وتدفق سياحي غير مسبوق
يوسف الحسيني يُمازح «الغندور» في احتفالية رأس السنة: إحنا الاتنين العواجيز اللي في القعدة دي
ضبط 118 شخصا لاتهامهم بتجارة غير مشروعه في تذاكر أمم إفريقيا
توتر في الزمالك.. تغيب لاعبين عن المران بسبب تأخر المستحقات
أستاذ علوم سياسية: مصر تتمتع بموقع محوري ومؤثر.. والتهديدات التي واجهتها تاريخيًا ارتبطت بموقعها الاستراتيجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي
عبدالحكيم أبو علم

سيطرت حالة من الغضب الجماهيري ضد إدارة النادي الأهلي قبل ساعات قليلة من البدء الرسمي لفترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بدء فترة القيد الثانية وفقا للقواعد العامة لقيد اللاعبين  للموسم 2025 / 2026 ، اعتبارا من غد الخميس وحتى الأحد 8 فبرايرالمقبل وذلك بجميع الأقسام والمراحل السنية والصالات والنسائية،  على أن يكون آخر موعد للقيد هو الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في اليوم الأخير، وآخر موعد للاستعلام الساعة الثالثة عصرا في اليوم الأخير.


وخسر فريق الكرة بالأهلي فرصة المنافسة علي بطولة كأس عاصمة مصر بعد هزيمة صعبة من المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت أمس باستاد السلام بثلاثية نظيفة، وبات الفريق الأحمر في المركز السادس وقبل الأخير في المجموعة الأولي بكأس عاصمة مصر وله ثلاث نقاط فقط بعد خوض 3 مباريات ، حيث يتصدر فاركو المجموعة بـ 9 نقاط يليه إنبي بـ 6 نقاط ثم طلائع الجيش والمقاولون العرب ولكل منهما 4 نقاط وغزل المحلة ثلاث نقاط بينما في المركز السابع والأخير سيراميكا كليوباترا بلا نقاط.


ولم تكن حالة الغضب بسبب نتائج الفريق في كأس عاصمة مصر فقط ولكن أيضا بعد الخروج من ثاني بطولة الموسم الحالي وهي كأس مصر حيث ودع الفريق المنافسات في مفاجأة مدوية من دور الــ32 علي يد المصرية للاتصالات الذي ينافس في دوري المحترفين.


ورغم مبررات أن الفريق قد خاض المباريات منقوصا قرابة 14 لاعبا ما بين المصابين والدوليين والمحترفين، لكن الكثيرين يرون أن هذا ليس مبررا للشكل الذي يظهر عليه الفريق في الفترة الأخيرة خاصة مع وجود لاعبين من الفريق الأول في تلك المباريات.


حالة الغضب أيضا ليست بسبب فقدان فرصة المنافسة في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر ولكن لأن الفريق متأخر في بطولة الدوري المصري بل لم يبرم أي صفقة حتي الآن في انتقالات الشتاء وضياع فرصة الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت والذي بات علي بعد خطوات من الانتقال لبيراميدز، المنافس الأساسي للأهلي في المواسم الأخيرة وحامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.


ولم يكن الغضب بسبب ذلك ولكن لأن الفريق بدأ الموسم وقائمته بها نواقص كثيرة خاصة في مركز قلب الهجوم لعدم التمكن من تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبوعلي إلى الدوري الأمريكي ولم يقدم محمد شريف أو السلوفيني جينيك جارديشار المردود المناسب، كذلك عدم القدرة علي تعويض التونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر والذي لم يتم تجديد تعاقده.


ولم يقدم محمد شكري الوافد الجديد من سيراميكا كليوباترا المردود المميز لدرجة استعانة الدنماركي ييس توروب المدير الفني بأحمد نبيل كوكا تارة وعمر كمال أو كريم فؤاد تارة أخري كظهير أيسر.


وتسعى إدارة الأهلي إلى تلافي وامتصاص حالة الغضب وابرام صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية لدعم الفريق في البطولتين المتبقيتين للموسم الحالي وهي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

منتخب مصر بطولة امم افريقيا الاهلي جماهير الاهلي بطولة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

الجيوب الأنفية

علاج التهابات الجيوب الأنفية في الشتاء.. وحيل بسيطة تحميك من الإصابة بها

شوربة الخضار بالكريمة

بطعم مميز.. طريقة عمل شوربة الخضار بالكريمة

الربو

يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

بالصور

هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه

الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع
الشاي الاخضر بالنعناع

لا يجب تجاهلها.. أسباب وأعراض ضعف عضلة القلب

احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها
احذر… هذه أسباب ضعف عضلة القلب وأعراضه التي لا يجب تجاهلها

أقل من 100 جنيه.. طريقة عمل كيكة رأس السنة 2026

طريقة عمل كيكة بالفراولة
طريقة عمل كيكة بالفراولة
طريقة عمل كيكة بالفراولة

5 سيارات أوروبية زيرو.. الأرخص سعرا في 2025

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

فيديو

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد