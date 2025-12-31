سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء

سيطرت حالة من الغضب الجماهيري ضد إدارة النادي الأهلي قبل ساعات قليلة من البدء الرسمي لفترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بدء فترة القيد الثانية وفقا للقواعد العامة لقيد اللاعبين للموسم 2025 / 2026 ، اعتبارا من غد الخميس وحتى الأحد 8 فبرايرالمقبل وذلك بجميع الأقسام والمراحل السنية والصالات والنسائية، على أن يكون آخر موعد للقيد هو الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في اليوم الأخير، وآخر موعد للاستعلام الساعة الثالثة عصرا في اليوم الأخير.



وخسر فريق الكرة بالأهلي فرصة المنافسة علي بطولة كأس عاصمة مصر بعد هزيمة صعبة من المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت أمس باستاد السلام بثلاثية نظيفة، وبات الفريق الأحمر في المركز السادس وقبل الأخير في المجموعة الأولي بكأس عاصمة مصر وله ثلاث نقاط فقط بعد خوض 3 مباريات ، حيث يتصدر فاركو المجموعة بـ 9 نقاط يليه إنبي بـ 6 نقاط ثم طلائع الجيش والمقاولون العرب ولكل منهما 4 نقاط وغزل المحلة ثلاث نقاط بينما في المركز السابع والأخير سيراميكا كليوباترا بلا نقاط.



ولم تكن حالة الغضب بسبب نتائج الفريق في كأس عاصمة مصر فقط ولكن أيضا بعد الخروج من ثاني بطولة الموسم الحالي وهي كأس مصر حيث ودع الفريق المنافسات في مفاجأة مدوية من دور الــ32 علي يد المصرية للاتصالات الذي ينافس في دوري المحترفين.



ورغم مبررات أن الفريق قد خاض المباريات منقوصا قرابة 14 لاعبا ما بين المصابين والدوليين والمحترفين، لكن الكثيرين يرون أن هذا ليس مبررا للشكل الذي يظهر عليه الفريق في الفترة الأخيرة خاصة مع وجود لاعبين من الفريق الأول في تلك المباريات.



حالة الغضب أيضا ليست بسبب فقدان فرصة المنافسة في بطولتي كأس عاصمة مصر وكأس مصر ولكن لأن الفريق متأخر في بطولة الدوري المصري بل لم يبرم أي صفقة حتي الآن في انتقالات الشتاء وضياع فرصة الفلسطيني حامد حمدان لاعب وسط بتروجيت والذي بات علي بعد خطوات من الانتقال لبيراميدز، المنافس الأساسي للأهلي في المواسم الأخيرة وحامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.



ولم يكن الغضب بسبب ذلك ولكن لأن الفريق بدأ الموسم وقائمته بها نواقص كثيرة خاصة في مركز قلب الهجوم لعدم التمكن من تعويض رحيل الفلسطيني وسام أبوعلي إلى الدوري الأمريكي ولم يقدم محمد شريف أو السلوفيني جينيك جارديشار المردود المناسب، كذلك عدم القدرة علي تعويض التونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر والذي لم يتم تجديد تعاقده.



ولم يقدم محمد شكري الوافد الجديد من سيراميكا كليوباترا المردود المميز لدرجة استعانة الدنماركي ييس توروب المدير الفني بأحمد نبيل كوكا تارة وعمر كمال أو كريم فؤاد تارة أخري كظهير أيسر.



وتسعى إدارة الأهلي إلى تلافي وامتصاص حالة الغضب وابرام صفقات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية لدعم الفريق في البطولتين المتبقيتين للموسم الحالي وهي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.