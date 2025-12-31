قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
برلماني: الدبلوماسية المصرية لعبت دورا محوريا في إحلال السلام بالعالم العربي وإفريقيا
القوات المسلحة السودانية تدخل مدينة حمادي بعد معارك دموية مع الدعم السريع
من دفء العائلة إلى زحام الحفلات.. سيمون تحكي أسرار ذكريات رأس السنة منذ طفولتها
بالصور

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
رنا عصمت

نشرت الفنانةهيفاء وهبي ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ..

وتألقت هيفاء وهبي، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود ونسقت معه جوارب يد باللون الأحمر اللامع.

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض  مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها  الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء، أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

أطلقت الفنانة هيفاء وهبي أحدث أغنياتها بعنوان «أزمة نفسية»، على «يوتيوب»، وذلك في تعاون فني جديد يجمعها بالملحن مدين.

وأعلن “مدين” عن طرح الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر البوستر الدعائي للعمل، وعلّق عليه: «اسمعوا الأغنية الجديدة، أزمة نفسية، مع حبيبة قلبي الجميلة هيفاء وهبي، يا رب تعجبكم»، لتلقى الأغنية تفاعلًا من الجمهور منذ الساعات الأولى لإطلاقها.

أغنية أزمة نفسية

جدير بالذكر أن أغنية "أزمة نفسية" من كلمات نادر عبد الله، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج تميم.

