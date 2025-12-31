هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانةهيفاء وهبي ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ..

وتألقت هيفاء وهبي، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود ونسقت معه جوارب يد باللون الأحمر اللامع.

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

أطلقت الفنانة هيفاء وهبي أحدث أغنياتها بعنوان «أزمة نفسية»، على «يوتيوب»، وذلك في تعاون فني جديد يجمعها بالملحن مدين.

وأعلن “مدين” عن طرح الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر البوستر الدعائي للعمل، وعلّق عليه: «اسمعوا الأغنية الجديدة، أزمة نفسية، مع حبيبة قلبي الجميلة هيفاء وهبي، يا رب تعجبكم»، لتلقى الأغنية تفاعلًا من الجمهور منذ الساعات الأولى لإطلاقها.

أغنية أزمة نفسية

جدير بالذكر أن أغنية "أزمة نفسية" من كلمات نادر عبد الله، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج تميم.