هيفاء وهبي تصدر الجزء الثاني من ألبوم "ميجا هيفا"

أصدرت النجمة هيفاء وهبي الجزء الثاني من ألبوم "ميجا هيفا" عبر قناتها الرسميّة على موقع يوتيوب وعلى المنصّات الموسيقيّة الرقميّة.

ويضمّ الألبوم 6 أغنيات جديدة، وهي: غلّطني في إحساسي، بس بس، بتحبّك فعلاً، أزمة نفسيّة، مراية الحبّ، بدّنا نروق.

وتتعاون الديفا هيفاء وهبي في ألبوم "ميجا هيفا 2" مع نخبة من صنّاع الموسيقى عربياً، وهم: سليمان دميان، جمال ياسين، عزيز الشافعي، تميم، ديك بيتهام، تامر حسين، اسلام زكي، احمد الموجي، عمر المصري، سامر ابو طالب، عمر الخضري، أحمد المالكي، أمين نبيل، رامي شلهوب، نادر عبدالله، و مدين.



وكانت هيفاء قد شوّقت جمهورها خلال الأيام الماضية لإصدار الجزء الثاني من الألبوم، من خلال طرح البوستر الرسمي، إلى جانب مجموعة من الستوريات عبر حساباتها الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أشعل حماس المتابعين الذين تداولوا هاشتاغ #MegaHaifa2 بكثافة، ليتصدّر الترند في عدد من الدول العربيّة.



ويأتي إطلاق الجزء الثاني من "ميجا هيفا" بعد النجاح الكبير الّذي حقّقته أغنيات الجزء الأول، والّذي تضمّن هيتات إحتلّت المراتب الأولى في قوائم المنصّات الموسيقيّة، وتداول روّاد الإنترنت الأغنيات بكثافة عبر مختلف مواقع السوشل ميديا.



يُذكر أن الجزء الثاني من ألبوم "ميجا هيفا" يندرج ضمن المشروع الموسيقي الضخم الّذي تعتمد فيه هيفاء استراتيجيّة رقميّة مُبتكرة وغير مسبوقة في عالم صناعة الموسيقى، إذا يصدر الألبوم من خلال 4 باقات على مراحل زمنية مختلفة، تدوّن فيها الديفا الأيقونية مرحلة فنيّة مهمّة في مسيرتها الغنائيّة.