ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية

أداء أسواق المال العربية ختام تعاملات الأربعاء:

-البورصة المصرية تربح 18 مليار جنيه

-ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت.

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق مرتفعا

غلب اللون الأخضر على أداء مؤشرات أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء، أخر تداولات العام 2025، إذ ارتفعت بورصات مصر، الأردن ، الكويت ، الإمارات، السعودية ومسقط وفيما تراجعت البحرين والقطر

وخلال السطور التالية نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأربعاء 31 ديسمبر 2025

البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات عام 2025، على ارتفاع لمعظم المؤشرات، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين والعرب، مقابل اتجاه الأجانب للبيع.

وسجلت السوق تداولات قوية بلغت 6.8 مليار جنيه.

ربح رأس المال السوقي نحو 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.995 تريليون جنيه، رغم تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة متأثرًا بهبوط بعض الأسهم.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.33 % ليغلق عند مستوى 41828 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.40 % مسجلًا 51568 نقطة.

زاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 19022 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 35 منخفض التقلبات السعرية بنسبة 0.61 في المئة ليصل إلى 4658 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.14 % ليغلق عند مستوى 13125 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.18 % مسجلًا 17425 نقطة.

وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07 % ليغلق عند مستوى 4597 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعا بمقدار 109.18 نقطة، ليصل إلى مستوى 10490.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.2 مليارات ريال سعودي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 249 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 12 شركة.

بدوره أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" على ارتفاع بمقدار 255.50 نقطة، ليصل إلى مستوى 23296.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال سعودي، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

الاسهم الإماراتية

ارتفعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء، إذ أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي تعاملاته عند مستوى 6047 نقطة،بنسبة 0.5 % لينهي العام بنمو 17.2% علي أساس سنوي.

وفيما تقدم مؤشر سوق أبوظبي 0.3%، لينهي العام صاعدا 6.1%، مما يؤكد علي تزايد ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني الإماراتي وتدفق الاستثمارات الأجنبية نحو الشركات المدرجة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 57.56 نقطة، بنسبة بلغت 0.65 %، ليصل عند مستوى 8907.60 نقطة.

وتم تداول 173.2 مليون سهم، عبر 14438 صفقة نقدية بقيمة 53.9 مليون دينار كويتي.

وزاد مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 80.73 نقطة بنسبة بلغت 0.98 %، ليصل عند مستوى 8302.39 نقطة من خلال تداول 77.8 مليون سهم، عبر 6620 صفقة نقدية بقيمة 17.3 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 54.78 نقطة بنسبة بلغت 0.58 %، ليصل عند مستوى 9498.31 نقطة من خلال تداول 95.4 مليون سهم، عبر 7818 صفقة بقيمة 36.5 مليون دينار.

في موازاة ذلك، نما مؤشر (رئيسي 50) أيضا بمقدار 93.29 نقطة بنسبة بلغت 1.09 %، ليصل عند مستوى 8688.80 نقطة من خلال تداول 48.11 مليون سهم عبر 3693 صفقة نقدية بقيمة 10.7 مليون دينار.

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 5866.80 نقطة، مرتفعا بمقدار 6.4 نقطة وبنسبة 0.11 %، مقارنة مع آخر جلسة للتداول، والتي بلغت 5860.38 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 32 مليونا و744 ألفا و811 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 6.9% مقارنة مع آخر جلسة للتداول، والتي بلغت 35 مليونا و175 ألفا و482 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية زادت بنسبة 0.069 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 32.01 مليار ريال.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.03%، لتصل إلى مستوى 3611.62 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 9.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 4509 صفقات.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع31.07 نقطة، أي بنسبة 0.29 %، ليصل إلى مستوى 10762.510 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 106 ملايين و294 ألفا و392 سهما، بقيمة 294 مليونا و20 ألفا و210.886 ريال، عبر تنفيذ 22780 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 28 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 644 مليارا و124مليونا و651 ألفا و718.298 ريال، مقارنة بـ 647 مليارا و571 مليونا و778 ألفا و251.792 ريال في الجلسة السابقة.

المؤشر العام للبورصة البحرين

تراجع المؤشر العام للبورصة البحرين اليوم الأربعاء، بنسبة 0.51 % إلى مستوى 2066 نقطة، وسط تعاملات بحجم 3.47 مليون سهم بقيمة 1.36 مليون دينار، توزعت على 68 صفقة.