مصر دولة قوية.. خبير علاقات دولية: 2025 هو عام الخطوط الحمراء للدولة المصرية

أكد الدكتور طارق البرديسي أستاذ العلاقات الدولية، أن عام 2025 هو عام الخطوط الحمراء للدولة المصرية، مضيفا:" السياسة المصرية ثابتة تجاه كل الملفات والقضايا المتواجدة بالمنطقة ".

وقال طارق البرديسي في حواره على قناة " المحور "، :" بعد عام 2011 هناك مخططات مستمرة يتم وضعها ضد الدولة المصرية ".

وتابع طارق البرديسي :" مصر دولة قوية ومستقرة تقف على أرض صلبة وتتعامل مع ملفات المنطقة بحكمة وثبات انفعالي استراتيجي ".

وأكمل طارق البرديسي :" مصر وضعت خط احمر في ليبيا وهو سر الجفرة ثم خط أحمر برفض تهجير الفلسطينيين ثم خط أحمر في السودان لمنع تقسييم السودان ".

ولفت طارق البرديسي :" مصر تلتزم بالقانون الدولي وتحافظ على مسار الدبلوماسية لحل أزمات المنطقة ".