قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم
الكشف عن منافس الجزائر في دور الـ 16 بأمم إفريقيا
تطورات صفقة انتقال لاعب الأهلي إلى برشلونة الإسباني
أحمد موسى: الحكومة تعمل على استقرار الأسعار والداخلية ترفع الاستعدادات لتأمين الاحتفالات
لا زيادة رسمية.. حقيقة زيادة تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
اتحاد الكرة يعلن عن أبرز شروط القيد في الدوري المصري
أحمد موسى: الدولة توفر الأمن والاستقرار واحتفالات رأس السنة مستمرة
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: 45 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر دولة قوية.. خبير علاقات دولية: 2025 هو عام الخطوط الحمراء للدولة المصرية

علم مصر
علم مصر
هاني حسين

أكد الدكتور طارق البرديسي أستاذ العلاقات الدولية، أن عام 2025 هو عام الخطوط الحمراء للدولة المصرية، مضيفا:" السياسة المصرية ثابتة تجاه كل الملفات والقضايا المتواجدة بالمنطقة ".

وقال طارق البرديسي في حواره على قناة " المحور "، :" بعد عام 2011 هناك مخططات مستمرة يتم وضعها ضد الدولة المصرية ".

وتابع طارق البرديسي :" مصر دولة قوية ومستقرة تقف على أرض صلبة وتتعامل مع ملفات المنطقة بحكمة وثبات انفعالي استراتيجي ".

وأكمل طارق البرديسي :" مصر وضعت خط احمر في ليبيا وهو سر الجفرة ثم خط أحمر برفض تهجير الفلسطينيين ثم خط أحمر في السودان لمنع تقسييم السودان ".

ولفت طارق البرديسي :" مصر تلتزم بالقانون الدولي وتحافظ على مسار الدبلوماسية لحل أزمات المنطقة ".

غزة قطاع غزة اخبار التوك شو مصر المنطقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

ترشيحاتنا

هدي الاتربي

هدى الإتربي من كواليس فيلم 101 مطافي

مسلسل قسمة العدل

من بطولة إيمان العاصي.. تعرف على موعد طرح مسلسل قسمة العدل

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى ضيف إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة هذا الموعد

بالصور

سعر شيفروليه لانوس 2009 المستعملة

شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس

استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026

افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

هدى المفتي بإطلالات أنيقة ومميزة

هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة

فيديو

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد