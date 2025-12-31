أونروا: القيود الإسرائيلية الجديدة تزيد من تقويض العمل الإنساني في غزة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنّ القيود الإسرائيلية الجديدة على المنظمات غير الحكومية الدولية؛ تزيد من تقويض العمل الإنساني في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وقال أجيث سانجاي، مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، إن منع إسرائيل دخول 37 منظمة إغاثة دولية إلى قطاع غزة منذ يناير 2025؛ ستكون له عواقب إنسانية وخيمة على الأوضاع المتدهورة أصلًا في القطاع.

وأوضح “سانجاي” أن هذا القرار ستكون نتائجه “مُفجعة”، مشيرًا إلى أن المنظمات الإنسانية غير قادرة على إيصال سوى جزء ضئيل جدًا من المساعدات المتوفرة لديها، رغم إنفاق ملايين الدولارات عليها.