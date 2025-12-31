قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا زيادة رسمية.. حقيقة زيادة تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
اتحاد الكرة يعلن عن أبرز شروط القيد في الدوري المصري
أحمد موسى: الدولة توفر الأمن والاستقرار واحتفالات رأس السنة مستمرة
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: 45 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
أحمد السقا: دفنت جدي ولم استطع تحمل دفن سليمان عيد وكان أقرب لي من أهلي
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة
استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026
ختام تداولات 2025 .. اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رابطةُ العالم الإسلامي تُدين قرارَ الاحتلال منعَ عشراتِ المنظماتِ الإنسانية من العمل في قطاع غزّة

رابطةُ العالم الإسلامي
رابطةُ العالم الإسلامي
أ ش أ

 أدانت رابطةُ العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديدٍ، قرارَ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنعِ عشرات المنظمات الإنسانية غير الحكومية من العمل في قطاع غزّة، والتي تُعَدّ شريانًا حيويًّا لبقاء سكان القطاع.


وندَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الأربعاء/ - بهذا العمل الذي يمثّل انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويُضاعف من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع المنكوب.


ودعا العيسى المجتمعَ الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته لفرض احترام القانون الدولي الإنساني ورفع جميع القيود التعسفية المفروضة على العمل الإنساني، والسماح الفوري بالوصول الشامل والكافي للمساعدات إلى سكان غزة، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المنظمات الإغاثية في القطاع.
 

رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الاحتلال منعَ المنظماتِ الإنسانية قطاع غزّة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

ترشيحاتنا

الربو

يزيد في الشتاء.. اكتشف أعراض الربو وأسبابه

الصداع

بدل المسكنات.. أكلات غير تقليدية توقف الصداع

فيتامين د

هل نقص فيتامين D مسؤول عن الاكتئاب المزمن؟.. العلم يجيب

بالصور

سعر شيفروليه لانوس 2009 المستعملة

شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس

استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026

افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026
افلام رأس السنة 2026

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها
هيفاء وهبي تلفت الانتباه بجمالها فى اخر ظهور لها

هدى المفتي بإطلالات أنيقة ومميزة

هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة
هدى المفتى بإطلالات ملفتة لصالح ماركة "كارتييه" الشهيرة

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد