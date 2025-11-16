قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
بيهزروا بصوت عالي.. إخلاء سبيل عاملين تعديا على طالبات أمام مدرسة بكرداسة
محكمة النقض تقر مبادئ لـ حضانة الطفل
تنبيهات عاجلة لطلاب أولى و2 ثانوي بشأن التابلت
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نوافق على إقامة دولة فلسطينية على مسافة شبه صفرية من سكاننا
اجتماع مصري–بريطاني رفيع المستوى لزيادة الصادرات الزراعية
المشدد 6 سنوات لـ تشكيل عصابي بتهمة سرقة بالأزبكية

مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الإكراه وحيازة سلاح بالأزبكية.

تفاصيل القضية 

 

وجاء في التحقيقات، أن المتهمين سرقوا المبلغ النقدى والهاتف المحمول المبينين بالأوراق والمملوكين للمجني عليهما ، وكان ذلك ليلًا في الطريق العام وبطريق الإكراه، حيث تسبب الاعتداء في إصابة المجني عليهما بجروح، كما أن المتهمين استوقفوا المجني عليهما حال سيرهما بالطريق العام، وأمروهما بإخراج ما معهما من هاتف محمول ومبالغ مالية، وعندما رفضا ترك ممتلكاتهما اعتدوا عليهما ضربا فأحدثا بهما عدة إصابات في أنحاء جسدهما، واستولوا على متعلقاتهما.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين، لشخصين منهما معلومات جنائية، واعترفوابأنهم اعتادوا على السرقات بهدف أخذ المال وشراء المخدرات وسرقة المجني عليهم، وأرشدوا عن المبلغ المسروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

