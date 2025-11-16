المشدد 6 سنوات لـ تشكيل عصابي بتهمة سرقة بالأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الإكراه وحيازة سلاح بالأزبكية.

تفاصيل القضية

وجاء في التحقيقات، أن المتهمين سرقوا المبلغ النقدى والهاتف المحمول المبينين بالأوراق والمملوكين للمجني عليهما ، وكان ذلك ليلًا في الطريق العام وبطريق الإكراه، حيث تسبب الاعتداء في إصابة المجني عليهما بجروح، كما أن المتهمين استوقفوا المجني عليهما حال سيرهما بالطريق العام، وأمروهما بإخراج ما معهما من هاتف محمول ومبالغ مالية، وعندما رفضا ترك ممتلكاتهما اعتدوا عليهما ضربا فأحدثا بهما عدة إصابات في أنحاء جسدهما، واستولوا على متعلقاتهما.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 عاطلين، لشخصين منهما معلومات جنائية، واعترفوابأنهم اعتادوا على السرقات بهدف أخذ المال وشراء المخدرات وسرقة المجني عليهم، وأرشدوا عن المبلغ المسروق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.