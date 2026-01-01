أحمد سعد على أعتاب أفضل سنة في مسيرته الفنية.. تعرف على أسرار الأبراج

كشفت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية، إيمان خير، أن عام 2026 يحمل طاقة مختلفة تمامًا، مليئة بالتحولات الجذرية والإيجابية لعدد كبير من الأبراج ونجوم الفن، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون بداية الانفراج والبدايات الجديدة بعد سنوات من الضغوط.



وأضافت "خير" خلال لقائها في احتفالية خاصة تقدّمها قناة "صدى البلد" بمناسبة رأس السنة، أن الفنان أحمد سعد على موعد مع عام استثنائي.

برج الأسد

وتابعت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية: "أحمد سعد من مواليد أغسطس برج الأسد، والرقم 8 رقم حظ غير محدود، وسنة 2026 هتكون أحسن سنة في مشواره كله".