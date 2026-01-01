نجاح متواصل.. مي كساب تتحدث عن أعمالها الأخيرة والكيمياء مع هشام ماجد وشيكو

قالت الفنانة مي كساب، إن الرضا هو المفتاح السحري للنجاح وتجاوز الأزمات، مؤكدة على أهمية العزيمة والإصرار لدى الشباب وعدم الاستسلام لليأس في بداية حياتهم.



وأضافت "كساب" خلال مداخلة هاتفية في احتفالية خاصة تقدمها قناة صدى البلد، بمناسبة رأس السنة، أعربت مي كساب عن أمانيها بأن يكون العام الجديد مليئاً بالصحة والستر والسلام لكل المصريين.

مسلسل "تامر وشوقية" يمثل حالة خاصة جداً



وأضافت أن مسلسل "تامر وشوقية" يمثل حالة خاصة جداً في مسيرتها الفنية، لأنه العمل الذي عرفها الجمهور من خلاله كممثلة، وحقق نجاحًا كبيرًا في إطار من الكوميديا التي أحبها الناس، واصفة التجربة بأنها كانت "منطقة راحة" فنية بالنسبة لها في بداياتها.



كما أعربت عن سعادتها بالنجاحات الأخيرة، مشيرة إلى مسلسل "اللعبة" الذي جمعها مع هشام ماجد وشيكو (وسيم ومازو)، وأكدت أن الكيمياء الفنية بينهم لاقت استحسان الجمهور، معتبرة نفسها محظوظة بالعمل مع شركاء نجاح جدد.