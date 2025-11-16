قوافل الأحوال المدنية تستخرج 9 آلاف بطاقة رقم قومى للمواطنين

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من استخراج “بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة”، بنطاق محافظات “القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنيا – أسيوط – الدقهلية – البحيرة – المنوفية – مطروح - شمال سيناء”.

وأسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 9079 بطاقة رقم قومى، و34693 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتباراً من يوم 15/11/2025.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر أرقام القطاع المختصرة، وهي (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين بأماكن تواجدهم.

وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 1065 بطاقة رقم قومى، و146 مصدراً مميكناً.

وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات إلى 49 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادى الخاصة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها إلى 297 مواطنا ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة استقبال كبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجى لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى ل421 مواطنا ومواطنة من كبار السن وذوى الهمم.

لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم جميع الخدمات الجماهيرية لهم.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لجميع القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التى من شأنها توفير حصول المواطنين راغبى استخراج الأوراق الثبوتية بسهولة ويسر.