واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
حوادث

قوافل الأحوال المدنية تستخرج 9 آلاف بطاقة رقم قومى للمواطنين

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من استخراج “بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة”، بنطاق محافظات “القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنيا – أسيوط – الدقهلية – البحيرة – المنوفية – مطروح - شمال سيناء”.

وأسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 9079 بطاقة رقم قومى، و34693 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتباراً من يوم 15/11/2025.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر أرقام القطاع المختصرة، وهي (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين بأماكن تواجدهم.

وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 1065 بطاقة رقم قومى، و146 مصدراً مميكناً.

وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم)، وإيفاد مأموريات إلى 49 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية وعدد من النوادى الخاصة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها إلى 297 مواطنا ومواطنة.

بالإضافة إلى مواصلة استقبال كبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" بالمركز النموذجى لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى ل421 مواطنا ومواطنة من كبار السن وذوى الهمم.

لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد. 

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم جميع الخدمات الجماهيرية لهم.

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لجميع القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التى من شأنها توفير حصول المواطنين راغبى استخراج الأوراق الثبوتية بسهولة ويسر.

