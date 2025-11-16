مشادة على الطريق.. تفاصيل محاولة اصطدام شخص بسيارة سيدة في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام قائد سيارة بالسير برعونة ومحاولته الإصطدام بالسيارة قيادة زوجها حال سيرهم بأحد الطرق بالبحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة وادى النطرون بالبحيرة بحدوث مشادة كلامية بين (قائدى سيارتين "أحدهما زوج القائمة على النشر" - مقيمان بمحافظة القاهرة) على أولوية المرور حال سيرهما بأحد الطرق السريعة بدائرة القسم.. وبسؤالهما أبدا الطرفان رغبتهما فى الصلح فيما بينهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.