أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم
الكشف عن منافس الجزائر في دور الـ 16 بأمم إفريقيا
تطورات صفقة انتقال لاعب الأهلي إلى برشلونة الإسباني
أحمد موسى: الحكومة تعمل على استقرار الأسعار والداخلية ترفع الاستعدادات لتأمين الاحتفالات
لا زيادة رسمية.. حقيقة زيادة تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات
اتحاد الكرة يعلن عن أبرز شروط القيد في الدوري المصري
أحمد موسى: الدولة توفر الأمن والاستقرار واحتفالات رأس السنة مستمرة
المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: 45 صحفيا معتقلا في سجون الاحتلال
بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة
أحمد موسى يشيد بالقوات المسلحة: جيشنا الدرع والسيف ومصر آمنة ومستقرة
كأس عاصمة مصر.. زد يتقدم على حرس الحدود بثنائية في الشوط الأول
سر غضب جماهير الأهلي قبل ميركاتو الشتاء
برلمان

زيادة إعفاء الوحدات السكنية من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه.. مشروع قانون

محمد الشعراوي

يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 من القوانين الهامة المدرجة على أجندة مجلس الشيوخ.

ومن المرتقب أن يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة عامة يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة هذا القانون تمهيدا للموافقة النهائية عليه ومن ثم إرساله لمجلس النواب.

أدخل مشروع قانون الضريبة العقارية تعديلا على البند (د) المتضمن الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية، حيث جاء التعديل بمشروع قانون الحكومة كالتالي:

يعفي من الضريبة: (د): الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 50 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد عليه للضريبة، وتشمل الأسرة في في تطبيق حكم هذا البنمد المكلف وزوجه والأولاد القصر.

غير أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ قد أدخلت تعديلا على هذه الفقرة لزيلادة حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.

إعفاء العقارات من الضريبة

يصبح نص الفقرة كالتالي بعد التعديل: يعفي من الضريبة: (د): الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد عليه للضريبة، وتشمل الأسرة في في تطبيق حكم هذا البنمد المكلف وزوجه والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.

قانون الضريبة على العقارات المبنية العقارات المبنية مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد قانون الضريبة العقارية

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

معاشات يناير 2026

الحد الأقصى يصل لـ 13 ألف.. صرف معاشات يناير 2026 غدا

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يشارك بفعاليات احتفالية استقبال العام الميلادي الجديد

التغيرات المناخية

البيئة: حشد 688 مليون يورو من برنامج مبادرة السندات الخضراء العالمية

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يهنئ جموع الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

هدى الإتربي تهنئ جمهورها بالعام الجديد على طريقتها الخاصة

سعر شيفروليه لانوس 2009 المستعملة

استعدوا للسهرة.. أفلام ليلة رأس السنة 2026

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نادر أبو الليف

أبو الليف بعد نجاح أغنيته كده كتير: أصبحنا ننسى أننا بشر من لحم ودم

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

