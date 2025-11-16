نزيف بالمخ.. القبض على سيدة اعتدت بالضرب على ابنتها في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ظهور طفلة بها إصابات والزعم بقيام والدتها وزوجها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصاباتها وتركها بأحد الشوارع بكفرالشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لمركز شرطة البرلس بكفرالشيخ من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طفلة "4 سنوات" – تحمل جنسية إحدى الدول) مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وإشتباه بنزيف بالمخ.. وأمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة "والدة المجنى عليها" (ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة المركز) ، وبمواجهتها اعترفت بقيامها بالتعدى على كريمتها بالضرب وإحداث إصابتها بقصد تأديبها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق وتم تسليم الطفلة لجدتها لوالدتها عقب تماثلها للشفاء.