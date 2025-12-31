عاوزاه يحتويني وصاحب مواقف.. المطربة هدى تكشف مواصفات شريك حياتها | فيديو

تحدثت المطربة هدى، عن مواصفات شريك حياتها، قائلة:" المواصفات تتمثل بأن يكون شريك حياتي رجل ذو شخصية ومواقف داعمة، وأن يكون محترم ويقدرها ويحتويها".



وأضافت، خلال حوارها ببرنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد 2، وتقدمه الإعلامية نهال طايل: «ممكن أوافق على الزواج من شخص أحبه وأبتعد عن الفن وأكتفي بالزواج»، متابعة: «الفن هو مهنتي، ولو زوجي المستقبلي طلب مني الراحة والابتعاد عن الغناء فسأبتعد».

وأكملت قائلة: «منذ فترة مررت بحالة غريبة من الخوف من الغناء»، متابعة: «كنت في حالة نفسية صعبة، وبسببها خفت من الغناء، لكن أهلي ساعدوني على تخطي تلك الأزمة».

وأكدت أن موضوع الحسد والسحر و«الأعمال» موجود في كل البيوت وبين جميع الناس، مشيرة إلى أن أغنية «بيعملوا لي أعمال» كانت بمثابة وجه الخير عليها.



