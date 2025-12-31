الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري وشعوب العالم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026

توجه الرئيس السيسي بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى شعوب العالم كافة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أتوجه بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى شعوب العالم كافة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٦، راجياً من الله عز وجل أن يحمل هذا العام في طياته الخير والازدهار، وأن يسود فيه السلام والاستقرار، وتنتهي فيه الحروب والأزمات، وتعلو فيه قيم التعاون والتكامل والتعايش السلمي من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء".

وأضاف الرئيس السيسي: "كل عام وأنتم طيبين ، ومصر دائماً بخير".



