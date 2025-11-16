أثناء خروجهم من قاعة أفراح.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالمنوفية

أصيب ٧ أشخاص في حادث على طريق شبين الكوم قويسنا اثناء خروجهم من قاعة أفراح في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية.

حيث فوجي الاهالي اثناء خروجهم من قاعة افراح على طريق شبين الكوم قويسنا بدراجة نارية مسرعة صدمت عددمن الأشخاص بسبب اصطدامه من سيارة ملاكي.

واصيب كلا من اسلام إبراهيم 35 سنة من قرية برهيم بمزكز منوف، بهاء مسعد 36 سنة من قرية برهيم، وائل ابراهيم من قرية برهيم.

كما تم نقل 4 اخرين الي مستشفى قويسنا بواسطة الاهالي وهم يوسف بهلول، مودة مصطفي 8 سنوات من قرية طه شبرا، نور محمد 17 سنة، حنين محمد 16 سنة.

وتم نقل المصابين الي مستشفى قويسنا لإجراء الاسعافات الأولىة وتبين ان الاصابات بسيطة.