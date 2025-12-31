الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري وشعوب العالم بحلول العام الميلادي الجديد 2026

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى شعوب العالم كافة؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026.

وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أتوجه بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى شعوب العالم كافة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، راجياً من الله- عز وجل- أن يحمل هذا العام في طياته الخير والازدهار، وأن يسود فيه السلام والاستقرار، وتنتهي فيه الحروب والأزمات، وتعلو فيه قيم التعاون والتكامل والتعايش السلمي من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.. كل عام وأنتم طيبين، ومصر دائما بخير”.