قرار جديد بشأن قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر بالأوتوستراد

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس قائد سيارة لقيامه بالسير برعونة بطريق الأوتوستراد، معرضاً حياته والمواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة بطريق الأوتوستراد، معرضاً حياته والمواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.