كريستوف بولسكي: لم نر أي نتائج ملموسة تؤدي إلى السلام في الحرب الروسية الأوكرانية

قال كريستوف بولسكي، مدير برنامج استراتيجية أوروبا، إنّ الحرب الروسية الأوكرانية تدخل مرحلة شديدة التعقيد مع اقترابها من عامها الرابع، مؤكداً أن من الصعب التنبؤ بمسارها أو الجزم بحدوث توقف وشيك للقتال على الأرض.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الجميع يعلنون رغبتهم في السلام، غير أن الأفعال القائمة لا تبدو وكأنها ستقود إلى السلام المنشود.

وتابع، أنّ الاجتماع الذي عُقد بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمفاوضين الأمريكيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يُسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة يمكن أن تفتح الطريق أمام تسوية سلمية.

ولفت إلى أن المشهد العام يوحي باستمرار التعقيد، ما يجعل أي توقع دقيق لمستقبل الحرب أمراً بالغ الصعوبة.

وأوضح مدير برنامج استراتيجية أوروبا أن العالم ينظر إلى حرب قد تمتد لفترة طويلة، مشيراً إلى أن الرغبة في إنهاء هذه الحرب البشعة وما تشهده من فظائع في أوكرانيا وفي العالم لا تزال قائمة، إلا أن الواقع الحالي لا يعكس اقتراب نهاية سلمية.