ضربوهم علشان صوتهم عالى.. القبض على عاطلين تعديا على فتاتين في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام شخصين بالتعدى على بعض الطالبات أمام إحدى المدارس بالضرب وإحداث إصابات بهن في الجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة كرداسة من طالبتين مصابتين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم - مقيمتان بدائرة قسم شرطة الأهرام") بتضررهما من (شخصان) لقيامهما بالتعدى عليهما بالضرب بــ (عصـا خشبية) محدثين إصابتهما عقب خروجهما من إحدى المدارس الكائنة بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاملان – مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لتوقف الطالبتين بجوار محل سكنهما والمزاح بصوت مرتفع ، وتم بإرشادهما ضبط العصا الخشبية المستخدمة في التعدي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.