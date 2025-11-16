قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية
ضربوهم علشان صوتهم عالى.. القبض على عاطلين تعديا على فتاتين في الجيزة
نزيف بالمخ.. القبض على سيدة اعتدت بالضرب على ابنتها في كفر الشيخ
ننشر.. خريطة عمل دار الإفتاء في القاهرة الكبرى لنشر الوعي الديني
في اليوم العالمي للتسامح .. وزير الشئون النيابية: مصر تجدّد دعوتها لسلام عادل وحوار بين الشعوب
بالأسماء.. محافظ المنوفية يصدر حركة محليات بين نواب رؤساء المدن
ضربوهم علشان صوتهم عالى.. القبض على عاطلين تعديا على فتاتين في الجيزة

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام شخصين بالتعدى على بعض الطالبات أمام إحدى المدارس بالضرب وإحداث إصابات بهن في الجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة كرداسة من طالبتين مصابتين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم - مقيمتان بدائرة قسم شرطة الأهرام") بتضررهما من (شخصان) لقيامهما بالتعدى عليهما بالضرب بــ (عصـا خشبية) محدثين إصابتهما عقب خروجهما من إحدى المدارس الكائنة بدائرة المركز.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاملان – مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لتوقف الطالبتين بجوار محل سكنهما والمزاح بصوت مرتفع ، وتم بإرشادهما ضبط العصا الخشبية المستخدمة في التعدي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية ملابسات منشور التعدى على بعض الطالبات أمام إحدى المدارس الطالبات مدارس الضرب

